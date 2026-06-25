Cadem: 61% apunta que indemnización a todo evento facilitará despidos en empresas

El 46% considera que la principal emergencia en materia laboral son los despidos, seguido por las dificultades para reinsertarse tras perder un trabajo (35%) y los bajos salarios (35%).

La última edición de la encuesta Cadem se centró en el panorama laboral y económico que enfrenta el país, donde el 82% cree que Chile enfrenta una emergencia laboral y 63% (+5pts) está preocupado por la estabilidad de su trabajo.

En esta línea, el desempleo es hoy la segunda preocupación económica de los consultados (20%, +13pts) junto al bajo crecimiento de la economía (20%, +6pts), mientras que el aumento de precios se mantiene en el primer lugar (47%, -12pts).

El 46% considera que la principal emergencia en materia laboral son los despidos, seguido por las dificultades para reinsertarse tras perder un trabajo (35%) y los bajos salarios (35%). Y entre las razones que explican el desempleo se encuentran el bajo crecimiento de la economía (39%), el aumento de la inmigración (37%) y la incertidumbre política y económica (30%).

Flexibilidad laboral

En cuanto a la flexibilidad laboral, 49% de los consultados por Cadem está de acuerdo con el proyecto que permitiría contratos por hora, 86% con permitir jornadas flexibles para estudiantes, personas mayores y personas con responsabilidades familiares, 51% con permitir que la jornada de 40 horas se organice como promedio anual en sectores con temporadas altas y bajas y 45% con permitir que un trabajador realice distintas funciones dentro de una empresa, si mantiene sus derechos laborales.

Además, 45% está de acuerdo con la indemnización a todo evento, mientras 45% está en desacuerdo. El 61% está de acuerdo con que podría facilitar que las empresas despidan trabajadores, 57% con que haría más fácil que los trabajadores se cambien a trabajos que les gusten más y 47% con que podría ayudar a que las empresas contraten más trabajadores formales.