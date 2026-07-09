Varias estrellas en capilla: los jugadores que podrían perderse las semifinales del Mundial 2026 por tarjetas amarillas

18 jugadores deberán saltar al campo de juego con cuidado para evitar ser suspendidos. Entre ellos está Bellingham, Olisé, Hakimi, entre otros.

Los cuartos de final del Mundial 2026 comienzan este jueves, donde 18 jugadores deben jugar con cierto cuidado para no recibir tarjetas amarillas, ya que en caso contrario, no podrán disputar las semifinales del certamen.

Francia y Marruecos animarán el primer partido de esta fase, y más allá del resultado, hay que prestar atención a quienes resulten amonestados. En Les Bleus están en capilla Barcola, Olise y Koné, mientras que en el conjunto africano destaca el capitán Achraf Hakimi, quien deberá controlar su intensidad.

En las ocho selecciones que saltarán a la cancha por los octavos de final, 18 jugadores deberán evitar que el árbitro les saque amarilla, debido a que en esta instancia también rige la acumulación de tarjetas.

De acuerdo al reglamento de la FIFA, los futbolistas que acumulen una cartulina en dieciseisavos u octavos y vuelvan a ser amonestados en cuartos quedarán inhabilitados para las semifinales.

A partir de las semis, el conteo de las amarillas se elimina y empieza de cero para todos los futbolistas.

Los jugadores que arriesgan perderse las semifinales del Mundial 2026

Marruecos:

Issa Diop

Achraf Hakimi

Redouane Halhal

Bilal El Khannouss.

Francia:

Bradley Barcola

Manu Koné

Michael Olise.

España:

Ferran Torres.

Bélgica:

Brandon Mechele.

Argentina:

Gonzalo Montiel.

Suiza:

Granit Xhaka

Denis Zakaria

Miro Muheim.

Inglaterra:

Jude Bellingham

Nico O’Reilly

Declan Rice

Marc Guéhi.

Noruega: