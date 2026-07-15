Gobierno llama a las empresas a tener “comprensión” y descarta poder ordenar teletrabajo por sistema frontal

El subsecretario del Interior pidió que como este viernes es un día hábil pese al sistema frontal, “todas las personas puedan llevar adelante una vida normal”.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó el escenario que enfrentarán los trabajadores este viernes 17 de agosto en medio del sistema frontal, por lo llamó a las empresas a tener “comprensión”.

Junto con eso, descartó la posibilidad de que el Gobierno instruya realizar teletrabajo dicha jornada, ya que no tienen las atribuciones para obligar a las empresas a tomar dicha determinación.

“Es muy importante entender que el Gobierno no tiene una facultad para instruir lo que pueda pasar al interior de distintas faenas en distintos sectores productivos. El llamado que hace el Gobierno es a la prudencia, a la buena voluntad, a la comprensión, pero no hay una instrucción”, dijo en el punto de prensa realizado desde Senapred.

En esa misma línea recalcó que “las autoridades del Ministerio del Trabajo han señalado algo claro, el día viernes es un día hábil, pero vamos a estar afectados por precipitaciones de gran intensidad, fundamentalmente entre regiones en las cuales se ha declarado la emergencia meteorológica”.

Ante esto, Pavez hizo un llamado a las empresas a tener “comprensión” y “a la prudencia” para que, por el sistema frontal “todas las personas puedan llevar adelante una vida normal, lo que también significa concurrir a los sectores productivos que son muy importantes para nuestro país, inclusive en momentos de precipitaciones“.