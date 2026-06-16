Santander lanza en Chile Navigator Global, plataforma para acompañar e impulsar la internacionalización de las empresas

La plataforma digital permitirá a las compañías del país identificar oportunidades de negocio, acceder a inteligencia de mercado y conectarse con socios estratégicos verificados en más de 40 mercados alrededor del mundo.

Banco Santander lanzó en Chile “Navigator Global”, su nueva plataforma digital diseñada para acompañar a las empresas en su proceso de expansión a otros países, fortaleciendo así su propuesta de valor en negocio internacional y su compromiso con el crecimiento del rubro empresarial chileno.

La plataforma, que ya opera en Reino Unido, Estados Unidos y España, combina información estratégica, atención especializada y acceso a oportunidades de negocio en más de 40 mercados, permitiendo a las empresas chilenas avanzar con mayor seguridad en sus procesos de expansión hacia el exterior.

Navigator Global es la primera solución end- to- end impulsada por un banco para acompañar a las compañías que buscan operar internacionalmente, conectándolas con información relevante, expertos locales, proveedores verificados y soluciones financieras adaptadas a cada etapa de su crecimiento. Y es que la plataforma busca responder a algunas de las principales barreras que enfrentan las empresas al momento de expandirse fuera de Chile, como la falta de claridad regulatoria, el desconocimiento de nuevos mercados o la dificultad para encontrar socios estratégicos confiables. Para eso, Navigator Global también colabora con gobiernos y cámaras de comercio para ampliar su alcance y fortalecer el ecosistema de apoyo a las compañías.

La llegada de Navigator Global a Chile se enmarca en el despliegue global de esta plataforma, presentado por Santander en noviembre de 2025, y que contempla su implementación progresiva en todos los países donde el Banco tiene presencia.

“Para Santander, acompañar el crecimiento de las empresas no es solo parte de nuestro

negocio. Es la esencia de nuestro propósito, porque cuando una empresa crece, invierte,

exporta o se atreve a entrar a nuevos mercados, también está contribuyendo al desarrollo

del país, generando empleo y abriendo nuevas oportunidades para miles de personas. Por eso, nos enorgullece poner a su disposición una herramienta clave como Navigator Global”, destacó Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile.

“Más que una plataforma, Navigator Global refleja la manera en que entendemos nuestro rol como Banco: estar al lado de las empresas en momentos decisivos para que puedan dar el siguiente paso, entregándoles herramientas concretas para ayudarlas a avanzar con más información, más conexión y más capacidades para enfrentar nuevos mercados.”, agregó Trautmann.

John Carroll, CEO Navigator Global, añadió que: “Navigator Global está diseñado para hacer que la expansión internacional sea más simple, rápida y menos riesgosa, proporcionando a las empresas las herramientas y conocimientos necesarios para abrir nuevos mercados. Chile es una economía altamente dinámica y orientada al exterior, con una sólida cultura exportadora y un número creciente de pymes ambiciosas listas para expandirse, lo que lo convierte en un entorno natural para Navigator Global. Al apoyar a las pymes chilenas a conectarse, comerciar y prosperar a nivel internacional, podemos abrir la puerta a un crecimiento sostenible de largo plazo tanto para las empresas como para la economía en su conjunto. Estamos encantados de poder apoyar a las empresas chilenas junto a Banco Santander Chile”.

Alcance y funcionalidades

De la mano de esta plataforma, se busca apoyar a las empresas chilenas en su exploración

y expansión internacional. Es así como, además de acceder a información estratégica y

herramientas de apoyo, los usuarios podrán recibir oportunidades comerciales

seleccionadas y participar en eventos exclusivos.

Específicamente, la plataforma se estructura en base a tres pilares:

Market: entrega información estratégica sobre mercados internacionales, demanda

real, comportamiento de compradores y oportunidades específicas por industria,

apoyándose en análisis de datos globales y una red de expertos locales.

entrega información estratégica sobre mercados internacionales, demanda real, comportamiento de compradores y oportunidades específicas por industria, apoyándose en análisis de datos globales y una red de expertos locales. Plan: permite a las empresas acceder a planes de acción personalizados para

gestionar aspectos regulatorios, logísticos y operacionales vinculados a su expansión

internacional.

permite a las empresas acceder a planes de acción personalizados para gestionar aspectos regulatorios, logísticos y operacionales vinculados a su expansión internacional. Connect: conecta a las compañías con compradores, distribuidores, asesores

especializados y soluciones de financiamiento, a través de una red de más de 300

proveedores verificados y más de 10.000 conexiones globales.

Con este lanzamiento, Santander también refuerza sus capacidades digitales en el ámbito del negocio internacional, complementando su oferta de soluciones financieras, gestión de divisas y acompañamiento especializado para empresas con operaciones en el exterior.

Cabe destacar que Navigator Global forma parte del modelo global de plataformas de Santander, que busca ofrecer soluciones de alto valor en todos los mercados donde opera el Grupo, combinando su alcance internacional con un profundo conocimiento local. Navigator Global contará con una versión gratuita y otra premium por suscripción, a la cual se podrá acceder con un 25% de descuento (en la membresía anual) hasta el 1 de agosto; y con un 15% de descuento a partir del 2 de agosto. Más información en: https://banco.santander.cl/empresas/servicios/navigator-global