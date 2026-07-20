La medida busca resguardar la seguridad de los usuarios y asegurar el funcionamiento del servicio mientras se mantienen las lluvias.

Las intensas precipitaciones que afectan a la Región Metropolitana comenzaron a generar complicaciones en la red de Metro de Santiago. Como consecuencia de la acumulación de agua en distintos puntos, la empresa informó el cierre temporal de algunos accesos a estaciones, además de mantener una reducción en la velocidad de circulación de los trenes en varias líneas.

La medida busca resguardar la seguridad de los usuarios y asegurar el funcionamiento del servicio mientras se mantienen las lluvias.

Metro anuncia cierre de accesos por sistema frontal: revisa las estaciones afectadas

De acuerdo con la información entregada por Metro de Santiago, los siguientes accesos a las estaciones permanecen temporalmente fuera de servicio:

Línea 1: Estación Baquedano, acceso Plaza Italia.

Línea 2: Estación Cerro Blanco, acceso sur.

Línea 2: Estación Los Héroes, acceso Bandejón Central.

Línea 4: Estación Grecia, acceso sur-poniente.

La empresa indicó que las estaciones continúan funcionando con normalidad y llamó a los pasajeros a utilizar los accesos que permanecen habilitados mientras se extiende la contingencia.

Junto con el cierre de accesos, Metro informó que los trenes están operando a una velocidad menor como medida preventiva debido a las condiciones climáticas.

Esta medida podría traducirse en tiempos de viaje y espera más prolongados durante la jornada.

Hasta el cierre de esta nota, Metro de Santiago no ha informado cuándo serán reabiertos los accesos afectados, por lo que recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a las actualizaciones que publique a través de sus canales oficiales.