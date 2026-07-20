Las intensas precipitaciones que afectan a la Región Metropolitana comenzaron a generar complicaciones en la red de Metro de Santiago. Como consecuencia de la acumulación de agua en distintos puntos, la empresa informó el cierre temporal de algunos accesos a estaciones, además de mantener una reducción en la velocidad de circulación de los trenes en varias líneas.
La medida busca resguardar la seguridad de los usuarios y asegurar el funcionamiento del servicio mientras se mantienen las lluvias.
Metro anuncia cierre de accesos por sistema frontal: revisa las estaciones afectadas
De acuerdo con la información entregada por Metro de Santiago, los siguientes accesos a las estaciones permanecen temporalmente fuera de servicio:
- Línea 1: Estación Baquedano, acceso Plaza Italia.
- Línea 2: Estación Cerro Blanco, acceso sur.
- Línea 2: Estación Los Héroes, acceso Bandejón Central.
- Línea 4: Estación Grecia, acceso sur-poniente.
La empresa indicó que las estaciones continúan funcionando con normalidad y llamó a los pasajeros a utilizar los accesos que permanecen habilitados mientras se extiende la contingencia.
Junto con el cierre de accesos, Metro informó que los trenes están operando a una velocidad menor como medida preventiva debido a las condiciones climáticas.
Esta medida podría traducirse en tiempos de viaje y espera más prolongados durante la jornada.
Hasta el cierre de esta nota, Metro de Santiago no ha informado cuándo serán reabiertos los accesos afectados, por lo que recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a las actualizaciones que publique a través de sus canales oficiales.
17:30 hrs. [ACTUALIZACIÓN] ⚠️ Debido a la acumulación de aguas lluvias, algunos accesos permanecen cerrados:— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 20, 2026
• #L1 Baquedano: acceso Plaza Italia
• #L2 Cerro Blanco: acceso sur
• #L4 Grecia: acceso sur-poniente
📌 Los Héroes #L2 se encuentra con accesos parciales.…