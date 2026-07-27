Presentan en Chile tecnología que promete mayor precisión en cirugías de cadera y rodilla

El sistema canadiense Intellijoint llega al país entregando mediciones en tiempo real durante la operación, ayudando a reducir complicaciones como la asimetría en el largo de las piernas y a mejorar la eficiencia en el pabellón.

Durante décadas, los cirujanos han debido calcular de forma manual el largo de piernas y la posición de implantes en los reemplazos de cadera y rodilla. Eso podría cambiar pronto ya que se acaba de presentar en Chile Intellijoint, un sistema canadiense de navegación quirúrgica que entrega mediciones en tiempo real durante la operación, prometiendo mayor precisión, menos complicaciones y una recuperación más rápida para los pacientes.

El Dr. Ran Schwarzkopf, profesor estadounidense de cirugía ortopédica en la Escuela de Medicina NYU Grossman y subjefe de reconstrucción en el Hospital Ortopédico NYU Langone, quien fue uno de los usuarios de la primera generación del producto, fue el encargado de realizar la presentación oficial en nuestro país ante personal de la salud.

El cirujano explicó que este tipo de tecnología se podría comparar con un ejemplo básico como el uso de GPS en vez de un mapa, puesto que el revolucionario sistema permite durante la operación saber con precisión el largo de la pierna, el offset (la distancia entre la cadera y el fémur) y la posición del implante, minimizando de este modo cualquier error.

Consultado por El Dínamo sobre los beneficios específicos de este modelo, el médico de NYU Langone indicó que la prótesis de cadera Intellijoint “permite posicionar con precisión la copa acetabular y el vástago femoral” y que además “ayuda a controlar la longitud y la desviación de la pierna del paciente para restaurar su anatomía y función”.

Asimismo, argumentó sobre el impacto positivo que este sistema puede tener en la industria, ya que la prótesis de cadera Intellijoint, “disminuye los riesgos de inestabilidad, reduce las tasas de discrepancia en la longitud de las extremidades entre los pacientes y contribuye a que los cirujanos sean aún más eficientes en quirófano, al obtener resultados más predecibles”.

Precisión quirúrgica en tiempo real

Durante la conferencia, el Dr. Schwarzkopf mostró videos de sus cirugías de cadera, usando una técnica que reduce el daño a los tejidos y el sangrado, permitiendo que el paciente se recupere más rápido. En sus palabras, el sistema usa una cámara portátil que se calibra al inicio, la cual mantiene la precisión aunque el paciente se mueva, destacando este tipo de tecnología casi no agrega tiempo extra a la cirugía, pero que si ahorra maniobras manuales, siendo además muy útil en revisiones ya que permite saber dónde estaba el implante anterior antes de retirarlo.

En cuanto a las cirugías de rodilla, el profesional mostró cómo usa el sistema para definir los cortes de hueso correctos, ejemplificando con su experiencia anterior en donde debía ir verificando cada corte, pero que actualmente, con la precisión del sistema ya no es necesario hacerlo.

Para los profesionales chilenos esta tecnología ha sido recibida de muy buena manera. Por ejemplo el Dr. Enrique Cifuentes, traumatólogo de cadera del Instituto Traumatológico y Clínica Red Salud de Vitacura y Santiago, comentó que “actualmente la navegación y la robótica está muy en boga en la cirugía protésica, tanto de cadera como de rodilla, pero es una herramienta que yo creo que cada vez va a estar más de moda y más usada”.

A Cifuentes el sistema le parece “amigable”, agregando que contribuye en la obtención de un mejor resultado. “Es evidente que mientras más años tiene uno ejerciendo la profesión, adquiere más experiencia, pero nunca está demás tener una herramienta como esta, que pueda entregar una mejor solución a los pacientes (…) además el doctor Schwarzkopf es un referente internacional en

esto, tiene muchas publicaciones científicas que respaldan su trabajo”, argumentó.

El origen de Intellijoint

El ingeniero biomédico Armen Bakirtzian, cofundador y CEO de Intellijoint Surgical, contó en su

exposición que para crear esta tecnología se inspiró en su padre, un cirujano ortopédico, quien le

confesó que las cirugías de reemplazo de cadera se hacían “a ojo” lo que en ocasiones conducía a

errores. Fue entonces a partir de aquel problema que fundó oficialmente la compañía en 2010 en Canadá, la cual nació como un proyecto de ingeniería en la Universidad de Waterloo.

A Bakirtzian le tomó seis años desarrollar la cámara propia que hoy alimenta tanto su producto de cadera como el de rodilla, además de una plataforma web de planificación preoperatoria abierta llamada “Total Joint View”. La primera cirugía se realizó en Chicago en 2016 y hoy han superado las 85.000 cirugías realizadas en ocho países, incluyendo expansiones recientes a Japón, Medio Oriente e India. “Hemos tenido éxito en todas partes. Chile será el noveno país donde lanzaremos nuestra presencia como empresa”, comentó a El Dínamo.

El ingeniero biomédico de la Universidad de Toronto destacó que la filosofía de diseño de Intellijoint es que la tecnología se adapte al flujo de trabajo del cirujano —y no al revés—, siendo rápida de usar, fácil de aprender, de plataforma abierta y sin exigir cambios de implantes ni tomografías previas obligatorias.

Para Matías Salinero, traumatólogo y jefe del equipo de cadera de la Universidad de Los Andes, este “es un sistema muy útil y que tiene muchas aplicaciones tremendamente prácticas y beneficiosas para nuestros pacientes”.

Incorporación en Chile

La llegada de Intellijoint al país se enmarca en un momento en que la traumatología chilena ha ido incorporando tecnologías de asistencia quirúrgica. En 2025, el sector privado realizó sus primeras cirugías de cadera asistidas por el robot Mako, mientras que el Hospital Sótero del Río se convirtió en el primer recinto público de Latinoamérica en efectuar una cirugía de rodilla con apoyo robótico.

Intellijoint, en cambio, es una plataforma de navegación portátil sin brazo robótico que guía al

cirujano durante la intervención. Para Rodrigo Díaz, gerente general de NMS Médica (la principal empresa distribuidora de Intellijoint en Chile), lo más relevante de esta tecnología “es la accesibilidad respecto a otras tecnologías que son infinitamente más caras, con resultados prácticamente iguales y con menos tiempo quirúrgico”.

El equipo de Intellijoint ya está en Chile y en las próximas semanas comenzarán a realizarse las primeras cirugías. Se espera que la tecnología canadiense pronto comience a incorporarse en varias clínicas y algunos hospitales públicos, cuyos establecimientos específicos aún no han sido anunciados ya que las negociaciones siguen en curso. Asimismo, las Isapres y Fonasa cubrirán parcialmente este procedimiento tal como ya lo hacen con las cirugías asistidas por tecnología robótica, según adelantó la empresa distribuidora.

En tanto el Dr. Schwarzkopf aseveró que “para que la prótesis de cadera y la de rodilla Intellijoint comiencen a tener un buen efecto en la atención ortopédica y en los resultados de los pacientes, necesitamos que los cirujanos líderes tomen la iniciativa y comiencen a operar casos con la tecnología y obteniendo buenos resultados, que otros cirujanos puedan replicar”.