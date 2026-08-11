Llega a Chile asistente de inteligencia artificial que conecta a médicos con evidencia científica

Frente a una sobreproducción global de más de 2,6 millones de artículos científicos al año, la herramienta gratuita “Noa Evidence” busca reducir el tiempo de consulta de guías clínicas y optimizar la toma de decisiones clínicas sin reemplazar el criterio profesional.

Con el objetivo de responder a uno de los mayores desafíos cotidianos como la infoxicación y la falta de tiempo, la plataforma Doctoralia presentó en Chile Noa Evidence, un asistente de inteligencia artificial (IA), que contribuye a entregar información fidedigna y clara en cosa de segundos a profesionales de la salud.

La herramienta permite a los médicos realizar consultas sobre las distintos temas que enfrentan en su práctica diaria y recibir respuestas sustentadas en documentación científica validada. La propuesta reúne la información de fuentes disponibles en internet y guías clínicas, las cuales han sido revisadas por médicos, transformándolos en resúmenes estructurados y fáciles de revisar, los cuales agregan enlaces directos a las fuentes originales, de manera que el profesional pueda verificar siempre lo que está leyendo y contrastar con su experiencia clínica.

Juliana López Pineda, country manager de Doctoralia Chile, señala que “según estimaciones internacionales, cada año se publican más de 2,6 millones de artículos indexados en las principales bases de datos de salud. Es extraordinario que avancemos tan rápidamente en materia científica, pero la capacidad de un médico para mantenerse al día con todos esos avances es necesariamente limitada, por ello Noa Evidence busca facilitar el acceso a esa información y acercarla al profesional en el momento en que la necesita”.

López asegura la aplicación se diferencia de otros asistentes de inteligencia artificial debido a que fue diseñada específicamente para el uso clínico, junto con médicos y para médicos. “Está construida sobre evidencia científica verificable, proveniente de fuentes revisadas por pares y guías clínicas”, comenta.

Aunque la herramienta no proporciona diagnósticos ni recomendaciones específicas para pacientes y tampoco procesa sus datos, quienes ya utilizan Noa Evidence destacan el acceso rápido a literatura relevante, una reducción del tiempo destinado a revisar guías extensas y una mayor confianza al trabajar con evidencia actual. También valoran la claridad que aportan los resúmenes estructurados y la atribución transparente de las fuentes.

Noa Evidence está disponible sin costo para todos los médicos en Chile y para utilizarla el profesional puede formular una pregunta sobre un tema clínico y recibir una síntesis estructurada de la evidencia disponible.

Cabe destacar que el propósito de su creación es apoyar el criterio médico, no sustituirlo.

De la agenda de pacientes a la gestión clínica

Doctoralia es conocida principalmente por ser una plataforma que facilita la vida a los pacientes, al momento de buscar médicos, reservar citas y consultar o dejar opiniones. Sin embargo, la compañía ha ampliado su propuesta con soluciones digitales orientadas a facilitar el trabajo de los profesionales de la salud.

Noa Evidence forma parte de la suite de productos Noa, desarrollada por el Grupo Docplanner para aliviar el trabajo no clínico de los médicos y apoyar su práctica diaria mediante soluciones de inteligencia artificial.

Actualmente, Doctoralia recibe en Chile más de 3 millones de visitas mensuales, gestiona más de 180.000 reservas de citas al mes y reúne más de 460.000 reseñas de pacientes.

