Más de la mitad de los hogares chilenos vive con un gato: las claves para cuidarlos y prevenir problemas de salud

Hace algunos años era común escuchar que los gatos eran mascotas fáciles de cuidar, hoy esa percepción ha cambiado. Su presencia en los hogares chilenos ha crecido y, con ello, también la preocupación por su bienestar. Según un estudio de Activa Research, el 57,3% de los hogares chilenos convive con al menos un gato, mientras que distintas estimaciones indican que el país ya supera los cinco millones de felinos domésticos. Una realidad que refleja el lugar que han ganado dentro de las familias y una mayor preocupación por su bienestar.

Aunque suelen ser independientes y pasan gran parte del día descansando, los gatos requieren atención permanente. Además, tienden a ocultar el dolor o señales de malestar, por lo que algunos problemas de salud pueden pasar inadvertidos si no se observa con atención sus rutinas diarias. Los controles veterinarios periódicos, la vacunación, una alimentación adecuada y un entorno que responda a sus necesidades son parte de los cuidados que ayudan a mantener una buena salud y detectar problemas de manera oportuna.

“Cada vez vemos más tutores comprometidos con el bienestar de sus gatos. Esa preocupación se refleja en personas que buscan acompañarlos mejor durante toda su vida. Esto implica mantener controles periódicos y contar con herramientas que faciliten el acceso a atención oportuna, entregando mayor tranquilidad y permitiendo actuar a tiempo cuando la mascota lo necesite”, afirmó Jose Manel López de Bci Seguros.

Anticiparse a una consulta o una urgencia veterinaria también forma parte del cuidado. Algunas familias optan por mantener un fondo destinado a gastos médicos o contratar alternativas de protección para sus mascotas.

En ese contexto, dos de cada diez mascotas aseguradas por Bci Seguros corresponden a gatos, una cifra que refleja el creciente interés de las personas por contar con apoyo frente a situaciones inesperadas relacionadas con su salud.

El seguro para mascotas de Bci Seguros incorpora prestaciones orientadas tanto a la prevención como a la atención veterinaria, entre ellas telemedicina, vacunación y acceso a una red de más de 70 clínicas a nivel nacional.

Además, cuenta con Bonopet, un sistema desarrollado junto a IMED que permite aplicar la bonificación directamente al momento de la atención en los centros adheridos, sin necesidad de realizar posteriormente el proceso tradicional de reembolso. De esta manera, los tutores pueden acceder a las prestaciones de forma más simple cuando su mascota lo necesita.

Los cuidados diarios y las visitas a veterinario siguen siendo fundamentales para la salud de las mascotas. Contar con este tipo de herramientas puede ayudar a las familias a enfrentar de mejor manera los gastos asociados a una consulta, un tratamiento o una urgencia.