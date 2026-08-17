Estudiantes de 18 universidades compiten en gran certamen de arquitectura

La edición número 40 del Concurso CAP Arquitectura tendrá un jurado presidido por Smiljan Radić, ganador de la primera versión de la convocatoria en 1986 y quien este año recibió el Premio Pritzker de Arquitectura y el Premio Nacional de Arquitectura 2026.

Una de las principales y más tradicionales convocatorias para estudiantes de arquitectura en Chile, el “Concurso CAP Arquitectura” celebra este año un hito en su historia: cuatro décadas convocando a nuevas generaciones de arquitectos a desarrollar propuestas en torno al acero, la innovación y el desarrollo sostenible.

Este año, el concurso invitó a los estudiantes a diseñar un centro de innovación capaz de albergar y potenciar procesos de investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento, generando espacios de encuentro entre investigadores, universidades, startups, empresas, inversionistas y comunidad. Cada equipo debía escoger y fundamentar un emplazamiento real dentro del territorio nacional y desarrollar una propuesta acorde con las necesidades y características de ese entorno. La convocatoria recibió 48 proyectos de alumnos pertenecientes a 18 escuelas de arquitectura de todo Chile.

La elección del tema se conecta con el desarrollo del distrito de Innovación de Huachipato, uno de los cuatro distritos complementarios —industrial, logístico-portuario, de innovación y de desarrollo inmobiliario— que contempla el proyecto de reconversión del complejo. Con una mirada de largo plazo, CAP busca convertir nuevamente a Huachipato en un polo de desarrollo para la Región del Biobío y el país.

El desafío se vincula además con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, “Industria, Innovación e Infraestructura”, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, incorporando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y uso responsable de los recursos.

Esta edición tendrá además un vínculo especial con su historia: el jurado será presidido por Smiljan Radić, quien fue el ganador de la primera versión del Concurso CAP, realizada en 1986. Cuatro décadas después, regresa al certamen tras un año especialmente relevante en su trayectoria, en el que recibió el Premio Pritzker de Arquitectura y el Premio Nacional de Arquitectura 2026, consolidándose como uno de los principales exponentes de la arquitectura chilena a nivel nacional e internacional.

“En el año en que cumplimos 80 años como Grupo CAP y cuatro décadas desde la creación de este concurso, quisimos darle un nuevo impulso a una iniciativa que ha acompañado parte importante de nuestra historia. En esta edición, estamos vinculando el desafío del concurso con la transformación de un activo emblemático para CAP y para Chile como Huachipato, convocando a nuevas generaciones de arquitectos a aportar sus ideas y propuestas para proyectarlo hacia el futuro”, señaló Jorge Lagos, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo CAP.

Por su parte, el director del certamen, Álvaro Donoso, explicó que “buscamos que los estudiantes partan por entender el lugar, sus necesidades y las oportunidades que ofrece, y desde ahí desarrollen una propuesta arquitectónica capaz de adaptarse y evolucionar en el tiempo. Un centro de innovación requiere espacios flexibles, que faciliten el encuentro, la experimentación y el intercambio de conocimiento. En este ejercicio, esperamos también que los estudiantes exploren de manera creativa las posibilidades arquitectónicas, estructurales y constructivas del acero”.

Segunda etapa de evaluación

Los 48 proyectos recibidos pasarán ahora por un proceso de evaluación que definirá las propuestas seleccionadas para avanzar a la segunda etapa del concurso. El jurado será presidido por Smiljan Radić e integrado además por los arquitectos Alex Brahm, Cristóbal Fernández, Guillermo Hevia y Pablo Altikes; el ingeniero Alberto Maccioni; y Francisca Cruz, constructora civil y directora de la filial Cintac, quien fue nominada en representación de Grupo CAP.

A partir de esta evaluación se seleccionarán los 10 proyectos finalistas que avanzarán a la segunda etapa del concurso. Posteriormente, las propuestas seleccionadas continuarán su proceso de evaluación para definir el primer, segundo y tercer lugar.

Como es tradición, el proyecto que obtenga el primer lugar en la versión 2026 del Concurso CAP Arquitectura representará a Chile en #DesafíoAlacero, organizado por la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO). La instancia se desarrollará en noviembre en Ciudad de México y reunirá a representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana, quienes también desarrollarán propuestas en torno al desafío “Centro de Innovación”.

Concurso CAP Arquitectura

El Concurso CAP Arquitectura es una iniciativa que Grupo CAP desarrolla desde 1986, dirigida a estudiantes de Arquitectura de todo Chile. A través de sus distintas versiones, el certamen ha promovido la arquitectura sostenible, la creatividad y el conocimiento y uso innovador del acero como material arquitectónico y estructural, vinculando a estudiantes y profesores con desafíos relevantes para el desarrollo sostenible.

El concurso cuenta con el patrocinio del Colegio de Arquitectos de Chile, la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA) y Cintac.