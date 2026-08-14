Ingenieros, arquitectos y médicos: la misión chilena que llegará a Venezuela para evaluar daños tras los terremotos

El trabajo en terreno buscará entregar información técnica que permita actuar con rapidez frente a eventuales riesgos para la población y orientar las posteriores labores de recuperación de las zonas afectadas.

Una delegación integrada por 14 profesionales de distintas áreas llegará este sábado a Caracas y La Guaira en Venezuela para colaborar con las autoridades venezolanas en la revisión de inmuebles afectados y aportar experiencia chilena en materia de terremotos y gestión de emergencias.

La iniciativa surgió a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que pondrán a disposición de Venezuela conocimientos desarrollados en el país en ámbitos como ingeniería sísmica, análisis estructural y manejo del riesgo ante desastres.

La misión estará liderada en terreno por el académico de la UC Matías Hube, director del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica. Los especialistas se trasladarán principalmente a Caracas y La Guaira, donde durante las primeras jornadas recopilarán antecedentes sobre el estado de las edificaciones para contribuir a la toma de decisiones.

“Chile ha acumulado una experiencia muy importante en materia sísmica y hoy tenemos la posibilidad de poner ese conocimiento a disposición de un país que enfrenta una situación muy compleja”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, añadiendo que “la cooperación internacional también se construye de esta manera: compartiendo capacidades, conocimiento y experiencia cuando otros países lo necesitan. Esta misión es una expresión concreta de esa voluntad de colaboración”.

La misión chilena que llegará a Venezuela para evaluar daños tras los terremotos

Uno de los principales objetivos será establecer cuáles de las estructuras afectadas pueden continuar siendo utilizadas y cuáles requieren medidas de seguridad, reparación o incluso demolición.

“Apoyaremos a nuestra contraparte venezolana en inspeccionar edificaciones para determinar cuáles pueden seguir siendo utilizadas, cuáles presentan condiciones que hacen necesario restringir su acceso y cuáles deben ser demolidas. Es una evaluación que debe ser rigurosa, pero también muy ágil, porque sus resultados sirven directamente para tomar decisiones de reparación con el fin de reducir riesgos para las personas”, comenta Hube.

El trabajo en terreno buscará entregar información técnica que permita actuar con rapidez frente a eventuales riesgos para la población y orientar las posteriores labores de recuperación de las zonas afectadas.

Desde la Universidad Católica destacaron que la participación en esta misión responde también al objetivo de utilizar las capacidades desarrolladas por la institución para enfrentar situaciones de emergencia fuera de Chile.

“Queremos que las capacidades que desarrollamos en la universidad en ingeniería sismorresistente puedan traducirse en un aporte concreto a Venezuela. Nuestro objetivo es generar un impacto mayor desde aquello que sabemos hacer y, ante una emergencia de esta magnitud, tenemos conocimientos y experiencia que pueden ser útiles”, diJO el rector.

“La excelencia que buscamos también significa ser capaces de contribuir desde Chile, colaborando con otros países cuando nuestras capacidades puedan ayudar”, agrega.

La delegación contempla profesionales vinculados al Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica y al Centro de Investigación Interdisciplinaria en Riesgo, Resiliencia y Recuperación ante Desastres (CIGIDEN R+). También forman parte del equipo arquitectos, constructores civiles, un médico y especialistas provenientes de otras facultades de la universidad.

De esta manera, el grupo buscará combinar distintas áreas de conocimiento para determinar el nivel de afectación de las construcciones y entregar antecedentes que permitan avanzar en la recuperación de las zonas golpeadas por los movimientos telúricos.