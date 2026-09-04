De la banca a la minería: El nuevo podcast de la Achs sobre liderazgo y cuidado

El espacio, conducido por el periodista Iván Valenzuela, reúne a gerentes y grandes ejecutivos y ejecutivas de las principales organizaciones del país para conversar sobre cómo construir culturas de seguridad y bienestar en el mundo del trabajo.

La Achs lanzó este mes su nuevo podcast “Cuidar para Liderar“, un espacio que pone en el centro de la conversación una temática cada vez más relevante para el mundo del trabajo: el bienestar de las personas. Una de las decisiones más estratégicas que puede tomar una organización, independiente de la industria.

El programa nació con la idea de compartir buenas prácticas para construir al interior de las compañías más y mejores culturas de seguridad y cuidado, destacando que es una tarea compartida, que cruza a líderes y equipos. En cada capítulo se recopilan aprendizajes y se da a conocer iniciativas que funcionan y también las que han costado más, para transmitir las experiencias de quienes lideran e inspirar nuevos caminos.

El podcast es conducido por el periodista Iván Valenzuela y en su primera temporada reunió a diez gerentes generales y máximos ejecutivos de algunas de las principales organizaciones del país. En un momento marcado por las transformaciones del mundo del trabajo, la creciente preocupación por la salud mental y los desafíos que enfrentan las empresas para atraer y retener talento, cada invitado compartió su experiencia, sus desafíos y su mirada sobre por qué el bienestar de los equipos se ha vuelto parte esencial de la estrategia de cualquier institución. La conversación recorre temas como el liderazgo, la disminución de accidentes, la salud mental, la inclusión y el rol de las nuevas tecnologías en el trabajo.

“Estamos viviendo una transición desde los accidentes que ocurrían por contacto con máquinas hacia los que ocurren por la interacción entre personas. El desafío del líder hoy es propiciar un ambiente donde exista la seguridad para levantar una discrepancia, impulsar el buen trato y aprender del error”, señaló Juan Luis Moreno, gerente general de la Achs, durante su entrevista en el espacio.

Los invitados son variados y de distintos sectores, como la banca, el retail, la minería, la energía y el mundo social, reflejando la diversidad de realidades del trabajo en Chile. Cada episodio aborda cómo las organizaciones enfrentan el desafío de cuidar a las y los trabajadores que las hacen posibles, entregando aprendizajes que buscan trascender más allá de cada industria.

Esta temporada reunió las voces de Alejandra Canessa, gerente general de la Protectora de la Infancia; Eduardo Rojas, presidente de Aramark; Enrique Elsaca, gerente general corporativo de Cementos Bío Bío; Marcelo Ocampo, CEO de Veltis Latam; Maia Hojman, gerenta general de Banco Falabella Chile; Eduardo Mizón, empresario, director de empresas y consultor; Paulina Yazigi, vicepresidenta de BancoEstado; Matías Verdugo, gerente general de Empresas SB; José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún; y Juan Luis Moreno, gerente general de la Achs.

Cuidar para Liderar ya se encuentra disponible para ser escuchado de forma gratuita a tráves de Spotify y YouTube