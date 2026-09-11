La declaración de una víctima de secuestro con extorsión que apunta directamente al exfiscal Vinko Fodich

“Me llamó mucho la atención que, parte de las personas que se encontraban presentes en el lugar eran sujetos conocidos”, dijo el empresario de origen chino.

PFV ABOGADOS

La declaración de un empresario chino que fue víctima de la agrupación delictual acusada de secuestros extorsivos, apuntó directamente a la participación del exfiscal Vinko Fodich en la trama.

De acuerdo con lo revelado por la víctima, tras ser detenido por tres sujetos que se identificaron como efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), los detectives le exigieron el pago de 300 millones de pesos para liberarlo.

En su denuncia, el empresario asiático indicó que todo ocurrió a inicios de agosto, cuando “me encontraba en calle Claudio Gay nro. 2727, comuna de Santiago, en compañía de un ciudadano chileno de nombre José Pinto para hacerme la entrega de un vale vista por un monto de $42.615.159“.

Añadió que en ese momento “fuimos abordados por tres sujetos desconocidos supuestos funcionarios policiales; fuimos esposados inmediatamente“, según se lee en el expediente judicial del caso, al que tuvo acceso T13.

El secuestro y la extorsión

La víctima añadió que ambos fueron trasladados hasta lo que pensaron que se trataba de un cuartel policial, donde se encontraron con un cuarto sujeto, “el cual aparentemente era de nacionalidad americana, mencionaba ser parte del FBI informándome que mantenía una causa vigente en mi contra, la cual tiene relación con una estafa y lavado de activos que involucra a quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el recinto penitenciario Santiago Uno”.

Según su relato, no tenía todo el dinero que le exigían sus secuestradores, por lo que fueron a su casa para retirar un monto de 30 millones de pesos, instante en el que el exfiscal Vinko Fodich ingresó en escena, como su representante.

“Luego de hacer la entrega del dinero, los supuestos funcionarios permitieron que me retirara del lugar junto a (…) dejándome en claro que debía tener el resto del dinero que me habían solicitado para el día de hoy, lo cual sería coordinado a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en donde aparecería un avatar para identificarlo”, indicó el ciudadano chino.

En la carpeta investigativa también se señala que la víctima comenzó “a recibir mensajes comunicándome que debía hacer la entrega del dinero que faltaba o de lo contrario enviarían la causa a Fiscalía, pero para llevar a cabo dicha entrega debo esperar un nuevo mensaje con sus instrucciones”.

El papel del exfiscal Vinko Fodich

Luego apuntó que “me llamó mucho la atención que, parte de las personas que se encontraban presentes en el lugar eran sujetos conocidos, como por ejemplo Vinko (abogado), Ángelo y José Pinto, quienes supuestamente me ayudaban con mis trámites bancarios, pero el trato y la relación que mantenía con los tres supuestos funcionarios PDI era muy cercana”.

En otra declaración, el empresario manifestó que “el sujeto A se levantó de la silla y caminó hacia mí, se posicionó detrás diciéndome con el traductor: ‘no dejaré que te extraditen, te ayudaré, tengo toda la evidencia, debes colaborar‘”.

“Ante esto, le respondí que necesitaba un abogado, diciéndoles “Vinko Vinko”, y el sujeto A, sin preguntarme algo, me indicó que Vinko y (…) ya venía en camino, desconociendo hasta ese momento por qué estaba con Vinko”, puntualizó.

El citado medio precisó que el expediente del caso contiene seguimientos a Vodich, a quien se le ve ese día del 6 de agosto entrando y saliendo del falso cuartel.