Lo que le espera al sicario del Rey de Meiggs tras ser extraditado desde Colombia

A su llegada a Santiago negó que haya participado en el homicidio de Reyes Ossa y afirmó que “yo no he matado a nadie, soy inocente”.

A disposición de los tribunales será puesto este viernes Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de ser uno de los sicarios que asesinaron al empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el Rey de Meiggs.

El ciudadano venezolano llegó el jueves al país tras ser extraditado desde Colombia, tras permanecer durante más de un año prófugo de la justicia chilena.

De acuerdo con lo reportado, tras su arribo a Santiago, detectives de la PDI trasladaron al imputado a un cuartel policial, donde pasó la noche.

A su llegada a Chile, Mejía Hernández negó que haya participado en el homicidio de Reyes Ossa y afirmó que “yo no he matado a nadie, soy inocente“.

De la fuga a la recaptura del sicario del Rey de Meiggs

Luego de su detención por su participación como sicario en el asesinato del Rey de Meiggs, el sujeto, que en ese momento se identificó como Osmar Ferrer, fue dejado en libertad menos de 24 horas después de su formalización con una orden judicial del Juzgado de Garantía.

Inmediatamente, el sujeto se dirigió al norte del país y logró cruzar la frontera con Perú, tras lo cual se le perdió la pista.

Posteriormente, su paradero fue establecido en Colombia, donde fue detenido en agosto de 2025 gracias al trabajo conjunto entre el Departamento OS9 de Carabineros, la PDI e Interpol de la Policía Nacional colombiana.

Tras cumplir con los trámites establecidos por ambos países, finalmente el sicario del Rey de Meiggs llegó este jueves a Chile y, luego de ser puesto a disposición del respectivo tribunal, se espera que sea enviado nuevamente al penal Santiago 1, para que cumpla con la cautelar de prisión preventiva mientras se avanza en la investigación del crimen de Reyes Ossa.