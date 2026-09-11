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Corrupción en municipalidades: montos denunciados entre 2025-2026 llegan a $73.711 millones

El análisis da cuenta de un fenómeno político transversal, ya que las investigaciones involucran a municipios encabezados por 11 partidos políticos, además de independientes.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

El Tercer Observatorio de Prensa sobre Corrupción Municipal de Imaginaccion analizó el período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026, identificando un monto total denunciado de $73.711.805.596, asociado a 47 causas judiciales.

El informe, que considera las publicaciones de prensa y medios sobre delitos a la probidad en las municipalidades, destacó que hay un retroceso del 50% respecto del periodo anterior, cuando los recursos involucrados llegaron a $144 mil millones.

“La corrupción sigue siendo un fenómeno transversal y de interés de los medios de comunicación. Que durante este período los montos recogidos y la cantidad de casos sean menores es una señal positiva, pero no puede llevarnos a bajar la guardia en materia de denuncia y fiscalización”, afirmó Claudia Miralles, gerenta de Imaginaccion Comunicación Estratégica.

Menor cobertura y cambio en temáticas

La cobertura periodística también experimentó una caída importante, ya que entre agosto de 2025 y julio de 2026 se registraron 155 publicaciones en 60 medios de comunicación, lo que representa una disminución de casi 68% respecto de las 478 publicaciones contabilizadas en el ciclo anterior.

Junto con esta caída, el análisis identifica un cambio en los temas abordados por los medios: el 95% de las informaciones se concentró en investigaciones sobre casos recientes o de menor perfil público, mientras que causas emblemáticas que tuvieron alta exposición durante el período anterior, como los casos LED y Farmacias Populares, pasaron a un segundo plano.

Más de la mitad de las publicaciones se concentró en La Calera, Vitacura, Puerto Montt, La Serena y Maipú. En términos financieros, Maipú, Peñalolén y Coyhaique concentraron cerca del 75% de los recursos comprometidos.

El análisis también da cuenta de un fenómeno político transversal, ya que las investigaciones involucran a municipios encabezados por 11 partidos políticos, además de independientes.

“Los datos muestran que la corrupción no tiene color político. Estamos frente a un problema transversal que requiere instituciones de fiscalización fuertes, una prensa activa y una ciudadanía que pueda conocer oportunamente los resultados de las investigaciones”, afirmó Miralles.

Los delitos más reportados correspondieron a fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, mientras se vio una caída en las publicaciones vinculadas con el Caso Licencias Médicas, con solo ocho casos frente a los 166 del período anterior.

La mayoría de las causas aún no tiene resolución judicial

En materia procesal, el 60% de las publicaciones abordó causas formalizadas, pero que aún no contaban con una resolución judicial. Solo dos autoridades fueron condenadas durante el período analizado: el exalcalde Juan Ramón Godoy, en Rancagua, y el exadministrador municipal Jaime Bahamondes, en Tierra Amarilla.

Claudia Miralles valoró el papel de la prensa en la visibilización de estos hechos y llamó a mantener activa la fiscalización pública.

“La tarea de la prensa ha sido clave para visibilizar y contribuir a minimizar los hechos de corrupción. La cobertura periodística y la denuncia pública parecieran estar generando un efecto de mayor cautela entre las autoridades y funcionarios, que saben que sus actuaciones están bajo escrutinio”, sostuvo.

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