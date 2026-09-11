Corrupción en municipalidades: montos denunciados entre 2025-2026 llegan a $73.711 millones

El análisis da cuenta de un fenómeno político transversal, ya que las investigaciones involucran a municipios encabezados por 11 partidos políticos, además de independientes.

El Tercer Observatorio de Prensa sobre Corrupción Municipal de Imaginaccion analizó el período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026, identificando un monto total denunciado de $73.711.805.596, asociado a 47 causas judiciales.

El informe, que considera las publicaciones de prensa y medios sobre delitos a la probidad en las municipalidades, destacó que hay un retroceso del 50% respecto del periodo anterior, cuando los recursos involucrados llegaron a $144 mil millones.

“La corrupción sigue siendo un fenómeno transversal y de interés de los medios de comunicación. Que durante este período los montos recogidos y la cantidad de casos sean menores es una señal positiva, pero no puede llevarnos a bajar la guardia en materia de denuncia y fiscalización”, afirmó Claudia Miralles, gerenta de Imaginaccion Comunicación Estratégica.

Menor cobertura y cambio en temáticas

La cobertura periodística también experimentó una caída importante, ya que entre agosto de 2025 y julio de 2026 se registraron 155 publicaciones en 60 medios de comunicación, lo que representa una disminución de casi 68% respecto de las 478 publicaciones contabilizadas en el ciclo anterior.

Junto con esta caída, el análisis identifica un cambio en los temas abordados por los medios: el 95% de las informaciones se concentró en investigaciones sobre casos recientes o de menor perfil público, mientras que causas emblemáticas que tuvieron alta exposición durante el período anterior, como los casos LED y Farmacias Populares, pasaron a un segundo plano.

Más de la mitad de las publicaciones se concentró en La Calera, Vitacura, Puerto Montt, La Serena y Maipú. En términos financieros, Maipú, Peñalolén y Coyhaique concentraron cerca del 75% de los recursos comprometidos.

El análisis también da cuenta de un fenómeno político transversal, ya que las investigaciones involucran a municipios encabezados por 11 partidos políticos, además de independientes.

“Los datos muestran que la corrupción no tiene color político. Estamos frente a un problema transversal que requiere instituciones de fiscalización fuertes, una prensa activa y una ciudadanía que pueda conocer oportunamente los resultados de las investigaciones”, afirmó Miralles.

Los delitos más reportados correspondieron a fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, mientras se vio una caída en las publicaciones vinculadas con el Caso Licencias Médicas, con solo ocho casos frente a los 166 del período anterior.

La mayoría de las causas aún no tiene resolución judicial

En materia procesal, el 60% de las publicaciones abordó causas formalizadas, pero que aún no contaban con una resolución judicial. Solo dos autoridades fueron condenadas durante el período analizado: el exalcalde Juan Ramón Godoy, en Rancagua, y el exadministrador municipal Jaime Bahamondes, en Tierra Amarilla.

Claudia Miralles valoró el papel de la prensa en la visibilización de estos hechos y llamó a mantener activa la fiscalización pública.

“La tarea de la prensa ha sido clave para visibilizar y contribuir a minimizar los hechos de corrupción. La cobertura periodística y la denuncia pública parecieran estar generando un efecto de mayor cautela entre las autoridades y funcionarios, que saben que sus actuaciones están bajo escrutinio”, sostuvo.

