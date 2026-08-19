Entel habilita SMS Satelital ante la emergencia por lluvias en la zona norte del país

Frente a la emergencia por los aluviones, la empresa de tecnología y telecomunicaciones anunció la reposición de servicios para clientes con deuda y suspendió cortes por boletas o facturas impagas en comunas de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Ante los aluviones, la empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel puso en marcha su Programa “Primera Respuesta” orientado a clientes de comunas de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Las medidas adoptadas, válidas desde el 18 de agosto y por 7 días, consisten en la reposición de los servicios móvil postpago y fijo para clientes con deudas, y la suspensión de corte por boletas impagas, de modo que las personas puedan mantenerse conectadas durante la emergencia climática.

La acción aplica para las comunas de Iquique (Región de Tarapacá) y Taltal, Tocopilla, Antofagasta y Mejillones (Región de Antofagasta).

Asimismo, la compañía habilitó de manera temporal y gratuita, su servicio de SMS satelital de emergencia que se encuentra activo desde el 18 de julio. Esta medida, que se anunció en primera instancia para las regiones desde Atacama hasta Los Lagos, incorpora a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

La gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, explicó que: “En una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas. Por eso, la conectividad híbrida, que integra redes terrestres y satelitales, es fundamental para garantizar la continuidad de las comunicaciones”.

Recomendaciones uso de red en emergencia

Activar el modo “ahorro de energía” en equipo móvil para extender la duración de la batería. Preferir mensajería instantánea o SMS en lugar de llamadas de voz o videollamadas que requieren mayores datos. Priorizar la conexión WiFi si es posible para mantener las redes móviles disponibles. Disminuir el uso de dispositivos conectados.

Ante cortes de energía o bajas de voltaje: utiliza las opciones de ahorro de batería en tu teléfono y desconecta los decodificadores para evitar daños de sobrecarga.

Cómo activar la red satelital directa al celular

Para acceder a este servicio, los clientes de Entel deben tener activado el Roaming (no genera costos adicionales) y VoLTE.

Además, es importante considerar que, para utilizar el servicio satelital, el usuario debe estar en un área sin cobertura terrestre y tener vista despejada al cielo.

Con este avance, Entel continúa impulsando soluciones innovadoras para acercar la conectividad a más personas y seguir ampliando los límites de la cobertura móvil en Chile y Latinoamérica. Para más información, visita entel.cl/starlink.

¿Cómo se usa el roaming de emergencia?

El roaming de emergencia permite que las personas puedan conectarse a alguna red disponible, que no sea la de su operador habitual. Para conectarse, deben acceder a la configuración del teléfono y activar roaming.

Una vez activado, el usuario podrá llamar, navegar y enviar SMS sin cargos adicionales.

Android: Accede a Ajustes > Conexiones-Redes móviles > Activar Roaming de datos

Accede a Ajustes > Conexiones-Redes móviles > Activar Roaming de datos iOS: Configuración-Red celular- Opciones-Roaming de datos

Puedes encontrar estas y otras recomendaciones en 123.cl/primerarespuesta.