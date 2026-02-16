BCI Seguros reactiva la venta del SOAP 2026 y se posiciona entre las primeras aseguradoras en disponer la nueva póliza

A semanas de que venza el plazo para obtener el permiso de circulación, la compañía retomó la oferta del seguro obligatorio con el nuevo estándar legal, que puede contratarse hasta el 31 de marzo, cuando comienza a regir.

Con la publicación de la Ley N° 21.797 (Ley Jacinta), el SOAP inicia una nueva etapa al elevar obligatoriamente las coberturas mínimas. La norma refuerza la protección en accidentes de tránsito, aumentando los capitales asegurados por fallecimiento, incapacidad y gastos médicos.

Este nuevo estándar implicó un ajuste transversal en el mercado, dado que mayores niveles de protección conllevan un mayor costo esperado del seguro. Por ello, las alzas de precio observadas no responden a una decisión de una compañía en particular, sino al efecto directo de la normativa, que aplica a toda la industria.

En ese contexto, BCI Seguros logró habilitar de forma temprana la contratación del nuevo SOAP 2026, ubicándose entre las primeras aseguradoras en poner a disposición la póliza, junto con Zenit. Esto permitió retomar oportunamente el acceso al seguro obligatorio, en un periodo clave para conductores y propietarios de vehículos que necesitan cumplir con este requisito para la obtención del permiso de circulación, considerando que puede contratarse hasta el 31 de marzo, fecha en que comienza a regir.

El seguro obligatorio ya se encuentra disponible en la página web de BCI Seguros, con un valor de $9.730 para autos, permitiendo cotizar y contratar en línea de forma simple y oportuna. La póliza incorpora el nuevo estándar de protección exigido por la Ley Jacinta y entrega cobertura a las personas en caso de muerte, incapacidad o gastos médicos como consecuencia de un accidente de tránsito en el que participe el vehículo asegurado, incluyendo al conductor, a los ocupantes y a terceros.

“La Ley Jacinta elevó el estándar del SOAP para toda la industria, y en BCI Seguros nos preparamos para habilitarlo con rapidez y claridad para las personas. Nuestro foco fue asegurar continuidad en la contratación y una experiencia simple de compra, explicando de manera transparente por qué la póliza incorpora mayores coberturas y, por lo mismo, un ajuste de precio. En un momento clave para el permiso de circulación, lo importante es que los conductores puedan acceder oportunamente a un SOAP”, señaló Michel Delgado, gerente comercial de BCI Seguros.

De esta manera, y en línea con el nuevo estándar establecido por la ley, la reanudación del SOAP 2026 marca el inicio de una etapa con mayores coberturas mínimas para el seguro obligatorio, en un proceso que se ha desplegado de forma transversal en el mercado y que ya permite a los conductores acceder a la nueva póliza conforme a la normativa vigente.