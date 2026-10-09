Viña Concha y Toro define nueva hoja de ruta de sustentabilidad al 2030

La nueva estrategia corporativa profundiza el compromiso con la acción climática, la regeneración de sus ecosistemas, el bienestar de las personas y el trabajo colaborativo con comunidades, proveedores, clientes y consumidores.

Viña Concha y Toro presentó su nueva Estrategia de Sustentabilidad Corporativa 2026-2030, una hoja de ruta que establece objetivos concretos para avanzar en la integración de la sustentabilidad en su cadena de valor. La estrategia demuestra el foco de la compañía en materias ambientales, sociales y de relación con sus distintos grupos de interés.

Uno de los principales compromisos de esta nueva etapa del programa Descorcha un Futuro Mejor, es avanzar en la reducción de las emisiones de carbono. La compañía se propone reducir al menos un 42% sus emisiones de CO₂ al 2030 y alcanzar cero emisiones netas al 2040, impulsando acciones de disminución en sus distintas operaciones y filiales.

La estrategia también profundiza el trabajo en agricultura regenerativa, con el objetivo de implementar estas prácticas en el 100% de la superficie agrícola propia del holding al 2030. Estas acciones buscan favorecer la salud de los suelos, la flora y la fauna, contribuyendo además a reducir las emisiones asociadas a la actividad agrícola. En este ámbito, la meta es alcanzar una reducción de 30,3% de las emisiones vinculadas a la actividad agrícola y al uso de la tierra al 2030.

Además, en economía circular, la empresa se propuso avanzar desde la gestión de residuos hacia soluciones de ecodiseño que permitan prevenir su generación desde el diseño de los productos.

En materia de abastecimiento responsable, Viña Concha y Toro implementará progresivamente criterios ambientales y sociales en la evaluación de sus proveedores, con la meta de que al 2030 el 100% de sus proveedores significativos sean evaluados bajo criterios ESG, promoviendo además planes de acompañamiento que permitan impulsar mejoras en su desempeño.

Con esta hoja de ruta, Viña Concha y Toro busca profundizar el camino iniciado durante el ciclo anterior y avanzar hacia una gestión de sustentabilidad cada vez más integrada al negocio, con metas medibles y una mirada que incorpora a las distintas áreas de la compañía, sus filiales y los actores que forman parte de su cadena de valor.