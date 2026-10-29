“Demostramos que siempre se puede”: el orgullo y la emoción de los graduados del Fondo 55+ de Entel

200 beneficiarios de los programas ejecutados por Desafío Latam, BondUp y Skillnest completaron con éxito sus procesos formativos en inteligencia artificial, herramientas digitales y vinculación comunitaria. Esto en el marco de la meta de la compañía de tecnología y telecomunicaciones de habilitar digitalmente a 370 mil personas mayores a 2030.

Con la segunda versión del Fondo 55+ de Entel ya llegando a su fin, se realizó la ceremonia de graduación de las personas mayores que terminaron con éxito los programas de capacitación digital desarrollados por Desafío Latam, BondUp y Skillnest. La instancia congregó a 200 participantes que recibieron sus diplomas de certificación tras meses de formación técnica en herramientas tecnológicas aplicadas al empleo, el emprendimiento, la autonomía y la conexión social.



La iniciativa de la empresa de tecnología y telecomunicaciones, busca acortar la brecha digital en personas de entre 55 y 70 años, entregándoles competencias prácticas para desenvolverse con mayor independencia en el entorno digital.

Uno de los graduados del programa, Olga Indo, señaló que “Al inicio llegué con muchas expectativas por descubrir qué íbamos a desarrollar y en qué áreas me podía potenciar, especialmente en el uso de herramientas de inteligencia artificial y en el diseño de proyectos. Que una empresa de las dimensiones de Entel decida potenciar nuestro desarrollo es sumamente valioso. Nos entregan capacidades e instrucción en inteligencia artificial con un impacto real y positivo.”

La actividad se llevó a cabo en el marco del cierre del Mes de las Personas Mayores, periodo en el que se busca relevar el rol activo y la integración de este grupo etario en la sociedad. En este contexto, la titulación fue un hito concreto para visibilizar cómo la adquisición de competencias digitales fortalece su autonomía, vigencia laboral y participación comunitaria, derribando estigmas en torno a la edad y el uso de nuevas tecnologías.

La gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, destacó la relevancia de consolidar estas etapas formativas: “La entrega de este reconocimiento refleja el sentido del Fondo 55+. Para Entel, la inclusión digital va más allá de la conectividad o la infraestructura; requiere transferir habilidades efectivas que abran oportunidades reales. El compromiso que demostraron los ejecutores y los graduados confirma que el aprendizaje y el desarrollo de competencias no tienen límite de edad”.

La actividad forma parte de la meta establecida en la estrategia de sostenibilidad de Entel “Conciencia en Todas” que busca reducir la brecha digital y alcanzar la meta de impactar en la digitalización de 370 mil personas mayores al 2030.

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