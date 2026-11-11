De 7% a 3%: el retroceso de los vegetarianos en Chile

Atlas Chile, estudio realizado por CORPA en colaboración con Netquest mediante encuestas online a más de mil personas a lo largo del país, muestra una disminución en la proporción de quienes se declaran vegetarianos y flexitarianos, mientras quienes se identifican como omnívoros aumentan de 85% a 92%. Por edad, el vegetarianismo alcanza un 8% entre las personas de 26 a 30 años, frente al 2% en el grupo de 18 a 25 años.

La variación también se observa en quienes se identifican como flexitarianos, personas que reducen su consumo de carne sin eliminarlo por completo, cuya proporción bajó de 5% a 3% en el mismo período. En contraste, quienes declaran seguir una alimentación omnívora aumentaron de 85% a 92%, consolidándose como el grupo predominante.

Una de las conclusiones que se obtuvieron a raíz del estudio es que los resultados se conocen en un contexto en que las proteínas han ganado protagonismo en la conversación sobre alimentación saludable. En los últimos años, la oferta de productos que destacan su contenido proteico se ha extendido a categorías como yogures, bebidas, panes y snacks, mientras este nutriente ha adquirido mayor visibilidad en las tendencias de bienestar y actividad física.

“Estamos viendo que la conversación sobre alimentación saludable pone cada vez más atención en los nutrientes que se incorporan, y no solamente en los alimentos que se eliminan. La proteína ha ganado protagonismo en ese debate, aunque estos resultados no permiten establecer por sí solos si ese interés explica la disminución de quienes se declaran vegetarianos”, explicó Pavel Castillo, economista conductual y gerente de Intelligence en CORPA.

Las diferencias por edad

Al desagregar los resultados por grupo etario, aparecen diferencias en la proporción de personas que se declaran vegetarianos. Entre quienes tienen de 26 a 30 años, la cifra alcanza el 8%, el porcentaje más alto entre los segmentos analizados. En el grupo de 31 a 40 años llega al 5%, mientras que entre los jóvenes de 18 a 25 años se sitúa en 2%.

Los datos muestran que la identificación con el vegetarianismo no es homogénea entre los grupos más jóvenes. La diferencia entre quienes tienen de 18 a 25 años y quienes se acercan a los 30 años también plantea preguntas sobre cómo evolucionan las preferencias alimentarias a lo largo de las distintas etapas de la vida.

Por nivel socioeconómico, en tanto, las diferencias son acotadas: alrededor del 3% de las personas de los segmentos ABC1-C2 y C3-D declara seguir una dieta vegetariana. Tampoco se observan brechas relevantes entre hombres y mujeres.

“Es interesante observar que el vegetarianismo presenta diferencias entre grupos de edad, pero cifras similares por nivel socioeconómico y sexo. Estos resultados permiten caracterizar cómo se definen las personas respecto de su alimentación, aunque no necesariamente explican las razones detrás de esas elecciones”, agrega Castillo.

Preferencias alimentarias

En 2025, un 7% de los encuestados se declaraba vegetariano, un 5% flexitariano, un 2% pescetariano y un 1% vegano. En 2026, la proporción de vegetarianos bajó a 3%, al igual que la de flexitarianos, mientras que quienes se identifican como pescetarianos representan alrededor del 1%.

En conjunto, la comparación muestra una mayor proporción de personas que se identifican como omnívoras y una menor presencia de las categorías vegetariana y flexitariana. Si bien las cifras describen una variación entre las dos mediciones, por sí solas no permiten determinar si responde a cambios permanentes en los hábitos alimentarios o a otros factores.