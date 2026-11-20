De concretarse, sería la tercera vez que la exalcaldesa asume el desafío de postular a La Moneda.

Evelyn Matthei participó la noche de este jueves en Vértigo, oportunidad en la que fue consultada por una eventual nueva candidatura presidencial.

En primera instancia, la exalcaldesa de Providencia aseguró que si bien le gustaría ver gente más joven en la política y liderando acuerdos, postular nuevamente a La Moneda no es algo que descartó.

“Se pasa mal, se pasa muy mal durante la campaña y creo que se pasa mucho peor desde La Moneda“, sostuvo la excandidata.

Ante la insistencia de los animadores del estelar de Canal 13, Evelyn Matthei reconoció que solo aceptaría enfrentarse a una nueva candidatura presidencial en caso de que sea un consenso en su sector político.

“Si hubiese consenso, obviamente que sí“, aseveró. Sin embargo, y entre risas, aseveró que “pero no lo va a haber“.

La otrora exministra del Trabajo ya ha tenido su nombre en la papeleta en dos oportunidades. La primera de ellas ocurrió en 2013, en primera vuelta obtuvo el 25,03% de los votos, mientras que en segunda vuelta, donde se enfrentó con Michelle Bachelet alcanzó el 37,83% de las preferencias.

La segunda, en tanto, ocurrió en 2025 donde solo llegó a la primera vuelta al quedar en el quinto lugar de las preferencias con el 12,46% de los votos.