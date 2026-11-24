En minería subterránea, mantener una comunicación continua puede marcar la diferencia ante una emergencia. Los sistemas de radiocomunicación, la infraestructura de cobertura y los protocolos adecuados ayudan a reducir los puntos ciegos y mejorar la coordinación de los equipos de trabajo.

La comunicación es un factor fundamental para mantener la seguridad y coordinación en las operaciones mineras subterráneas. A diferencia de los trabajos en superficie, las actividades desarrolladas bajo tierra presentan condiciones que dificultan la transmisión de señales de radio, especialmente en galerías extensas, rampas, piques y sectores donde la infraestructura puede limitar la cobertura.

En este contexto, contar con sistemas de radiocomunicación adecuados permite mantener conectados a los trabajadores, supervisores y equipos de emergencia. Pero disponer de radios no es suficiente: también es necesario implementar protocolos de comunicación, verificar la cobertura y asegurar que los equipos funcionen correctamente durante toda la jornada.

¿Por qué es importante mantener la comunicación en una mina subterránea?

Las condiciones geológicas y estructurales de una mina pueden afectar considerablemente la propagación de las señales de radio. La presencia de roca, las curvas de las galerías, las bifurcaciones y las estructuras metálicas pueden provocar atenuaciones y zonas sin cobertura.

Estas dificultades adquieren mayor relevancia a medida que avanzan las excavaciones. Los nuevos frentes de trabajo, las modificaciones en las rutas de circulación y la expansión de las instalaciones pueden generar sectores donde la comunicación deja de ser confiable.

Por esta razón, la infraestructura de radiocomunicación debe adaptarse al crecimiento de la operación. Evaluar periódicamente la cobertura permite identificar puntos críticos y determinar dónde es necesario incorporar nuevos componentes para mantener la conectividad.

Tecnologías de comunicación para mejorar la cobertura subterránea

Para responder a las dificultades de comunicación bajo tierra, existen distintas soluciones tecnológicas que permiten ampliar la cobertura y facilitar el intercambio de información entre los equipos de trabajo.

Entre las principales alternativas se encuentran:

Cable radiante (Leaky Feeder): permite distribuir señales de radio a lo largo de las galerías mediante un cable que funciona como una antena distribuida. Es especialmente útil en túneles extensos y recorridos con curvas.

permite distribuir señales de radio a lo largo de las galerías mediante un cable que funciona como una antena distribuida. Es especialmente útil en túneles extensos y recorridos con curvas. Repetidores de señal: permiten extender la cobertura de los sistemas de radiocomunicación hacia sectores donde la señal original presenta limitaciones, según el diseño de la infraestructura.

permiten extender la cobertura de los sistemas de radiocomunicación hacia sectores donde la señal original presenta limitaciones, según el diseño de la infraestructura. Radios portátiles industriales: son herramientas fundamentales para mantener el contacto entre trabajadores y supervisores. En operaciones mineras conviene utilizar equipos diseñados para soportar polvo, humedad, vibraciones y condiciones exigentes de trabajo.

En este último punto, existen algunas opciones como las radios de Motorola para minería que representan una alternativa que puede evaluarse según las necesidades de cada operación, considerando aspectos como autonomía de batería, calidad de audio, resistencia física y compatibilidad con la infraestructura de comunicaciones existente.

Protocolos de radiocomunicación durante una emergencia

Una comunicación efectiva no depende exclusivamente de la tecnología instalada. También requiere procedimientos conocidos por todos los trabajadores.

Uno de los aspectos fundamentales es establecer canales y mecanismos de comunicación para emergencias, definiendo cómo se transmiten las alertas, quién recibe los avisos y qué responsables deben coordinar la respuesta.

Entre las medidas que pueden incorporarse se encuentran:

Canales de emergencia: establecer frecuencias o canales específicos para gestionar situaciones críticas, de acuerdo con la configuración y capacidad del sistema.

establecer frecuencias o canales específicos para gestionar situaciones críticas, de acuerdo con la configuración y capacidad del sistema. Prioridad de comunicaciones: utilizar funciones que permitan dar preferencia a las llamadas de emergencia cuando la infraestructura y los equipos lo admitan.

utilizar funciones que permitan dar preferencia a las llamadas de emergencia cuando la infraestructura y los equipos lo admitan. Alertas de seguridad: incorporar radios con botón de emergencia y funciones de trabajador caído o inmovilidad, cuando estas prestaciones estén disponibles.

incorporar radios con botón de emergencia y funciones de trabajador caído o inmovilidad, cuando estas prestaciones estén disponibles. Identificación y ubicación: definir procedimientos para comunicar correctamente la identificación del trabajador, su cuadrilla y el sector donde se encuentra.

Estas medidas facilitan la coordinación entre supervisores, operadores y brigadas de emergencia, reduciendo las dificultades de comunicación durante una contingencia.

Revisión de radios y sistemas antes de cada turno

El mantenimiento de los equipos de radiocomunicación es otro componente importante de la prevención. Una batería descargada, un terminal dañado o una falla en los componentes de infraestructura pueden comprometer la comunicación cuando más se necesita.

Por eso, las revisiones deben formar parte de las actividades previas al ingreso a la mina.

Es recomendable comprobar el estado de las baterías, las antenas, los accesorios de audio y el funcionamiento general de los radios. También conviene realizar pruebas de comunicación desde distintos puntos de trabajo para detectar posibles zonas sin cobertura.

En operaciones con sistemas de cable radiante y repetidores, las inspecciones deben considerar el estado de las conexiones, la alimentación eléctrica y el funcionamiento de los componentes distribuidos a lo largo de las galerías.

La autonomía también merece atención. Los equipos deben responder a las exigencias de los turnos de trabajo, mientras que las tecnologías de cancelación de ruido pueden contribuir a mejorar la comprensión de los mensajes en ambientes con maquinaria y ventilación industrial.

Capacitación y simulacros para una respuesta coordinada

Incluso con una infraestructura de comunicaciones adecuada, los protocolos pueden fallar si los trabajadores no conocen los procedimientos de uso.

La capacitación debe contemplar el manejo de los radios, la identificación de los canales establecidos, la activación de alertas y la forma correcta de transmitir información durante una emergencia.

Los simulacros permiten comprobar si los procedimientos funcionan en condiciones operativas reales. También ayudan a identificar dificultades para comunicarse desde determinados sectores, errores en la transmisión de mensajes y necesidades adicionales de capacitación.

Es importante que los trabajadores puedan operar sus equipos sin depender de instrucciones complejas, especialmente cuando utilizan guantes o se encuentran en condiciones de baja visibilidad.

Radiocomunicación confiable: un componente esencial de la seguridad minera

La prevención de emergencias en minería subterránea requiere integrar tecnología, infraestructura y procedimientos de trabajo. Mantener una cobertura adecuada, disponer de radios industriales confiables y capacitar a las cuadrillas permite fortalecer la coordinación y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Por eso, antes de implementar o ampliar un sistema de radiocomunicación, es importante evaluar las características de la mina, sus recorridos, los puntos de trabajo y las necesidades de comunicación de cada equipo.

Elegir soluciones de radiocomunicación adecuadas, incluyendo equipos Motorola y sistemas de cobertura subterránea cuando corresponda, contribuye a mantener conectadas las operaciones y a reforzar la seguridad de quienes trabajan bajo tierra.