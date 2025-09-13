Secuestros, turbazos y homicidios en Lampa: radiografía a la inseguridad que se instaló en la periferia de Santiago

Eran alrededor de las tres de la madrugada, del martes 8 de septiembre, cuando cinco sujetos forzaron la entrada de la casa de Hugo Fernández Martínez, de 35 años, ubicada en calle Los Tres Morros en Lampa. El joven ingeniero informático, vivía junto a su madre y su hermano menor con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Los delincuentes ingresaron violentamente robando dos celulares y asesinando, sin mediar provocación, al joven en medio del turbazo. Un dolor que impactó a la comuna de Lampa, ubicada al norte de la Región Metropolitana (RM) y que dejó en evidencia los momentos difíciles que viven marcados por una creciente ola de inseguridad que ha comenzado a alterar profundamente la vida de sus habitantes. Tanto en zonas urbanas como rurales, las familias viven con temor ante una delincuencia que no da tregua. Robos con violencia, portonazos, asaltos masivos a domicilios (conocidos como turbazos), secuestros e incluso homicidios se han vuelto parte del día a día.

“Nos sentimos desolados, desprotegidos y abandonados por todos. Tenemos 10 grupos de Whatsapp para avisarnos de todos los robos que sufrimos a diario”, dice Ivonne Sáez, residente del sector Valle Grande, en conversación con EL DÍNAMO. “El homicidio de Hugo nos ha calado en lo más profundo a todos. El temor y la angustia de los vecinos yo lo siento y veo a diario“, lamentó.

Hugo Fernández Martínez

Un carabinero por cada 20 mil habitantes

Aunque Carabineros declinó entregar la cifra exacta de funcionarios que hay en la comuna, debido al artículo 436 del Código de la Justicia militar, la dirigente vecinal, Ivonne Sáez Cuevas, confirmó a EL DÍNAMO que por turno hay entre siete a nueve policías aproximadamente en Lampa.

“Los carabineros no nos pueden ayudar con más de lo que tienen. Actualmente, son entre siete a nueve funcionarios por turno. Créame que ellos hacen demasiado dentro de sus posibilidades“, sentenció la vecina de la comuna.

Lampa tiene 452 km² y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cuenta con 145.160 habitantes, una cifra que representa un crecimiento significativo en comparación con el censo de 2017, que registró 102.034 habitantes. En ese contexto, habría tan solo un carabinero por cada 20.433 habitantes por turno.

El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo Carrasco, político independiente de 36 años, aseguró no saber cuántos funcionarios hay en la comuna que lidera, tras este brutal homicidio.

“La seguridad no recae en los municipios. Nosotros nos ponemos a disposición de Carabineros con nuestros equipos móviles. No manejamos la dotación funcionarios que hay en la comuna, solo sabemos que hay una Comisaría y una tenencia en Batuco”, aseguró el edil a Chilevisión.

Desde EL DINAMO intentamos comunica

os en reiteradas ocasiones con el alcalde Opazo para conocer su versión de los hechos, pero no estuvo disponible. Pese a los intentos, no obtuvimos respuesta de su parte.



De forma paralela, Carabineros accedió a entregarnos la información sobre la cantidad y tipo de delitos que actualmente ha tenido la comuna de Lampa.

De acuerdo al informe, en lo que va del 2025 solo el robo con fuerza aumentó un 95% en comparación con 2024 en la comuna. Asimismo, y hasta el cierre de la edición, se han contabilizado 2.048 delitos, donde predominan los robos con 1.387 y los hurtos con 220 denuncias respectivamente.

“Abandono estructural”: denuncian crisis de seguridad en Lampa

Esta semana, tras el homicidio de Hugo Fernández, un grupo de cinco delincuentes ingresó durante la madrugada del 11 de septiembre al condominio Los Castaños VI-VII, en Lampa. Amenazaron y amarraron al conserje para luego encerrarlo en el baño de trabajadores. Luego de robarle su teléfono y computador, recorrieron todo el condominio antes de escapar. Según el relato de Carabineros, horas antes la misma banda había sido captada robando en un minimarket Oxxo de la comuna.

Junto a ello, este jueves la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a seis venezolanos en situación migratoria irregular, imputados por su participación en tres secuestros con homicidio ocurridos en Lampa, donde las víctimas, un colombiano y dos venezolanos, fueron encontrados muertos el 30 de agosto. Entre los detenidos está Yonaiker, vinculado al Tren de Aragua y a otros secuestros, incluido el del ex alcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

“El Estado tiene una gran responsabilidad en el abandono estructural que ha sufrido Lampa, la falta de infraestructura crítica como comisarías es un claro reflejo de la desatención de las necesidades de esta comuna“, expresó a EL DÍNAMO, el diputado por el Distrito 8, que incluye la comuna de Lampa, Rubén Oyarzo (PR).

“La alta densidad habitacional sin la presencia estatal crea un desequilibro que afecta la calidad de vida de las personas, la falta de servicios públicos adecuados como transporte y tenencias de carabineros, complica el día a día de los vecinos, por lo que es clave que se generen políticas asegurando que las comunidades periféricas no se queden atrás”, criticó el parlamentario de la zona.



Un diagnóstico similar es el que tiene el concejal de Lampa, Camilo Ortúzar (RN) quien indicó a EL DÍNAMO que “los robos con fuerza aumentaron un 71% durante el último tiempo. Somos la principal comuna con mayor alza de delitos relacionados con el crimen organizado”.

Respecto a las medidas que debiera implementar el alcalde Jonathan Opazo para el resguardo de los vecinos, el concejal aseguró que “hasta el momento no existe ningún plan estratégico que aborde la delincuencia y el aumento de los campamentos. Por lo tanto, es bastante difícil que podamos combatir la inseguridad en la que vivimos”.

“La sensación de peligro que vive la comuna es terrible, y es que en medio del alza en los turbazos, los vecinos ni siquiera se sienten seguros mientras duermen. Aquí asaltan escolares cuando salen de sus colegios, se asalta en los paraderos a los adultos mayores, a los trabajadores cuando están esperando el bus para ir a sus trabajos. Aquí no hay respeto por absolutamente nadie y la sensación de riesgo y de abandono por parte de la autoridad local y la autoridad de Gobierno es absoluta”, sentenció Ortúzar.

El Alcalde Jonathan Opazo fue contactado por EL D

Lampa bajo vigilancia del Estado

El Estado cumple un rol fundamental en la prevención, persecución y sanción del delito, garantizando el orden público y la seguridad ciudadana. Es por ello que desde la Subsecretaría de Seguridad Pública indicaron a EL DÍNAMO que “el combate contra el crimen organizado ha sido una de las prioridades de seguridad del Gobierno de Gabriel Boric. Un eje central de la política nacional contra el crimen organizado ha sido el traspaso de más de 241 mil millones a diversas instituciones como Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, entre otros”.

Asimismo, “hemos fortalecido las instituciones policiales para mejorar el trabajo investigativo y de análisis, hemos mapeado las comunas del país, porque dependiendo incluso de las características geográficas de cada sector, pueden servir de una manera o de varias a la estructura empresarial del crimen organizado. En ese análisis, están incluidas las comunas rurales como Lampa”.

“El llamado que hacemos, y que intensificamos en estas fechas, es al autocuidado y la responsabilidad. Ponerse en riesgo personalmente expone a quienes están a su lado y a tu comunidad. Por último, insistir en que más allá de las coordinaciones y refuerzos que se hacen, la ciudadanía puede contactar a las policías a través del Denuncia Seguro, que ha dado muy buenos resultados y es una herramienta en la que las personas pueden confiar“, concluyeron desde la entidad de Gobierno.