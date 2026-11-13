Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano: “El llamado al oficialismo es a confiar y cuadrarse tras el Presidente en estos momentos difíciles”

En entrevista con EL DÍNAMO, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, se abstiene de cualquier crítica, sugerencia o reparo al Gobierno. Dice que esa conversación debe darse en privado con el Presidente, y llama a Chile Vamos a replicar esa actitud.

Esta semana dos diputados de la bancada republicana, Javiera Rodríguez y Cristián Araya, tensionaron la Cámara de Diputados en medio de la discusión de Presupuesto al acusar a dirigentes de la izquierda de montar una “compañía del dolor”. El tono y la dureza de las palabras de los diputados crisparon los ánimos. Araya, de hecho, fue reprendido por su colega Ximena Ossandón (RN). “Patético”, dijo la vicepresidenta de la Cámara, oficialista como Araya.

Ese tono que caracteriza a los republicanos —áspero, provocador, escasamente preocupado de la sana convivencia— no se percibe en Vicente Bruna. El secretario general del partido, a diferencia de los parlamentarios, se caracteriza por la mesura y el cuidado de cada frase. Trata de no dar titulares rimbombantes y guarda para la interna todo atisbo de crítica al Presidente Kast o al Gobierno. Incluso, evita la crítica destemplada a Chile Vamos, el otro oficialismo con el que los republicanos no terminan de encontrarse.

En cambio, Bruna destaca en conversación con EL DÍNAMO los avances del Gobierno y proyecta que durante el primer semestre de 2027 el país saldrá del letargo económico, aunque reconoce que las cosas no avanzan tan rápido como se proyectó al inicio de la era Kast. Lo dice en semanas marcadas por el paro de camioneros, la polémica por la reducción de condenas que derivó en el caso Rabat —con la salida del subsecretario de Justicia, el republicano Luis Silva— y una acusación constitucional en curso contra del ministro de esa cartera, Fernando Rabat.

—Han sido semanas difíciles para el Gobierno, ¿no?

—Son semanas con muchos desafíos, para decirlo en positivo. Desafíos complejos, y que además implican la necesidad de entregar respuestas inmediatas. Ahí el Gobierno tiene que lograr, con soluciones responsables, bien pensadas, que proyecten en el largo plazo, entregar respuestas en el corto plazo, tanto a los camioneros como a los demás chilenos que esperan cerrar rápido el capítulo de la reducción de condenas. En ambos aspectos se necesita rapidez. El problema es que las soluciones no son necesariamente rápidas, como nos gustaría.

—En campaña, el Presidente comprometió soluciones rápidas, gobernar desde el primer día. ¿Está el Gobierno cayendo preso de esas palabras de campaña?

—Hay factores que eran imposibles de prever, como lo es la guerra en Irán. Y hubo otro factor que también era más o menos predecible, pero uno no iba a ver el impacto o el daño hasta que efectivamente llegáramos al Gobierno: el estado de las finanzas públicas. Esos dos factores tienen como consecuencia que se avance mucho más lento, porque había que entrar a solucionar el conflicto financiero que se arrastra a la vez que se buscan mecanismos para paliar lo más posible una crisis a nivel mundial producto de la guerra.

Y se suma a eso el fenómeno de El Niño, que ha hecho que el Gobierno tenga que ir de emergencia en emergencia, con situaciones bastante inéditas, como aluviones. Todo eso ha llevado a que se tenga que gastar una cantidad de recursos, no sólo monetarios, sino también humanos, muy importantes para instalar el Gobierno. Entonces, hemos estado en medio del proceso de instalación y, al mismo tiempo, tratando de superar crisis que no estaban previstas.

—Había situaciones imponderables, pero aun así el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a las dos semanas de haber asumido decreta el “bencinazo”, sin saber la magnitud del problema fiscal. ¿Se apuró el ministro en tomar esa decisión a la vista de las consecuencias que hoy vemos?

—La situación actual permite ver con buena perspectiva lo que hizo el ministro en su minuto. De no haberse tomado las medidas de inmediato, el Gobierno se habría ido quedando sin recursos para sostener en el tiempo la entrega de estos apoyos. El MEPCO está funcionando. De agosto a octubre se han gastado, si no me equivoco, más de 1.400 millones de dólares. Eso ha estado operando. Es cierto que la ciudadanía se quedó con la figura del bencinazo. Pero con el tiempo se ve que una medida que en su minuto fue muy impopular ha permitido al Gobierno, en la actualidad, tener cierto ancho de cintura para poder presentar estas medidas que se están ofreciendo a los camioneros y así poner fin al paro.

—Ya han pasado ocho meses de mandato, y se han visto varios ripios en el Gobierno. ¿Resuena hoy esa frase “otra cosa es con guitarra”?

—Ser Gobierno es una tremenda responsabilidad, porque la meta es lograr impactar positivamente en la vida de las personas. En esa tarea, siempre va a existir un grado de dificultad muy alto, porque hay que lograr conciliar la respuesta a las distintas necesidades de las personas: empleo, seguridad, y economía. Y nosotros llegamos a gobernar con una situación muy compleja. Eso, por supuesto, le pone un grado de dificultad mayor a la tarea de gobernar. Pero también creo que, a pesar de ese grado de dificultad mayor, se han ido ordenando muchas cosas que eran necesarias. Por ejemplo, se está regulando la institucionalidad, se están empezando a ordenar las finanzas del Estado, y las proyecciones que se vienen en materia económica, y por tanto también con un impacto en el empleo, son muy buenas. El problema es que queremos que las soluciones sean lo más inmediatas posible. Y eso, por supuesto, a nosotros como partido y al Gobierno nos urge.

—¿Cuándo puede esperar la ciudadanía los resultados de este Gobierno?

—Hay que poner en perspectiva algunas cosas. Por ejemplo, en materia de seguridad se han visto grandes avances: con el fortalecimiento de Carabineros, con el control del ingreso de inmigración irregular por la frontera, con la disminución de homicidios y de secuestros y con la incautación de drogas. Todo eso ha contribuido, de cierta forma, a que la gente vea que se están entregando soluciones en materia de seguridad, y eso permite que nos empecemos a ocupar de otras cosas.

Y respecto a cuándo debieran verse mejores las condiciones, yo diría que para el primer semestre del próximo año se debería ver con mucha más claridad. Se ha dedicado una cantidad muy grande de inversión a la generación de empleo inmediato. Pero creo que la gente lo va a poder ver con mucha más claridad el próximo semestre, independientemente de que ya en la actualidad se estén inyectando los recursos. No es que las soluciones se vayan a empezar a trabajar el próximo año, sino que se están trabajando ahora, se está viendo el impacto, pero el impacto no es tan rápido como la gente espera.

—¿Es realista esa fecha, el próximo semestre? Porque lo que se escucha del ministro Quiroz es que para 2028 ya deberían estar andando la megarreforma y sus resultados.

—Sí, pero en un estado mucho mejor de lo que había. Yo te diría que para el primer semestre del próximo año lo que se va a empezar a ver es un repunte muy evidente en la economía, que va a incidir en el empleo. Yo no soy de poner plazos, prefiero que los ministros sean los que se los pongan a sí mismos, pero lo que espero es que el próximo año, el primer semestre, eso se vea con mucha claridad.

—La conclusión entre analistas, parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, es que el Gobierno atraviesa una crisis incluso generalizada. ¿Comparte la apreciación?

—Cuando uno gobierna siempre puede mejorar, por el bien de Chile. El bienestar del país exige permanentemente mejoras, exige estar revisando procesos para hacerlo cada vez mejor. Ese es el mandato de la ciudadanía a cualquier gobierno. Habiendo dicho eso, con el tema Rabat en particular, veo que se armó una crisis política a la que la izquierda ayudó sin mucho fundamento. Este era un problema efectivamente de Estado, que venía hace muchos años y hay que empezar a solucionarlo. Y en eso destaco la iniciativa del Ejecutivo y los parlamentarios que apunta a terminar con esta situación.

—Pareciera que la manera de enfrentar esta crisis no está llegando a la ciudadanía. Las encuestas indican que las soluciones que plantea el Gobierno no están convenciendo a la gente mientras sigue bajando la aprobación presidencial.

—Tomar decisiones complejas impacta en la visión de la gente. Y acá lo que ha hecho el Presidente, a diferencia de otros gobiernos, es decidir asumir el costo de las distintas situaciones que se están generando, porque entiende que, asumiéndolo él, nos permite recuperar la institucionalidad, el orden. Cuando dice: el ministro Rabat efectivamente no incumple la Constitución, por tanto no lo voy a sacar, es una señal potente. Porque le encarga al ministro Rabat que solucione ese problema que se daba desde 2010 hasta la fecha. Y si el Presidente considera que el ministro Rabat es la persona para hacerlo, nosotros como Partido Republicano, vamos a apoyar al Presidente en esas decisiones.

—Cuando usted dice que el Presidente asume el costo político, ¿no se pone en peligro el “éxito” del Gobierno que el mandatario definió como entregarle la banda presidencial a alguien del mismo sector?

—El éxito de los gobiernos en general siempre se tiene que medir según cuánto impacto positivo logró el Gobierno en la ciudadanía…

—Claro, pero el Presidente se puso una meta más ambiciosa.

—Esa podrá ser la meta política, pero en el fondo el Presidente tiene muy claro que lo más relevante es cómo impactamos en la vida de las personas, cómo solucionamos el problema del desempleo, cómo solucionamos el problema de la economía que no crece, cómo mejoramos la seguridad. Y cuando el Presidente decide tomar decisiones difíciles, responsables, es justamente pensando en cuál es su primera misión, que son los ciudadanos.

—Lo que intento preguntar es si esta crisis tiene el potencial de lesionar al Gobierno a tal punto que no se pueda recuperar en los años sucesivos la confianza de la gente.

—Es difícil saberlo. Estoy entrando en el mundo político y todavía no soy adivino, pero es difícil poder analizar eso en las situaciones actuales. Yo creo que cuando los análisis se hacen en medio de la situación, tienden a no ser correctos, porque en general se pueden evaluar mucho mejor las situaciones que se dan y las soluciones que se toman con cierta distancia.

—¿Ya pasó lo peor de la crisis?

—Cada día tiene su afán. No tengo la respuesta a eso, pero independiente de lo que sea, el Gobierno va a actuar con la convicción de hacer lo mejor para la ciudadanía y entregar medidas responsables y no solo para callar el problema.

—En medio de todo lo ocurrido estas semanas con la situación del ministro, el único damnificado de esta crisis fue el subsecretario Luis Silva, militante del Partido Republicano. ¿Fue justa su salida del Gobierno?

—Respecto a las decisiones del Presidente, nosotros tenemos la política de no opinar. Lo que sí puedo decir es que le agradecemos mucho el trabajo al Profe Silva, todo el trabajo que hizo en la Subsecretaría de Justicia durante todo ese tiempo, y también el trabajo que ha hecho, no solo gubernamentalmente, sino también por nuestros principios y nuestras ideas.

—¿Le molesta que el costo de la crisis la pagara el subsecretario y no el ministro, siendo militante del partido?

—Vuelvo a lo mismo. Yo creo que criticar las decisiones que son del Presidente, no contribuye en nada al Gobierno. Frente a las decisiones que toma el Presidente, yo prefiero simplemente plegarme a esa decisión, que entiendo que maneja cierta información y en torno a esa información toma las decisiones que toma.

—Más allá de la crisis, ¿dónde está flaqueando el Gobierno hoy?

—Tenemos otra política de partido, y así lo hemos hecho insistentemente desde que inició el Gobierno: las críticas, en lo privado. El Gobierno, efectivamente, es muy abierto al diálogo, a escuchar. Y ahí nos ha ido bien con algunas cosas y en otras mal. Entonces, más que hablar de cambios de diseño, lo que le hemos transmitido al Presidente, en privado, es cuál es la visión que tiene el Partido Republicano sobre cómo debiésemos avanzar o seguir avanzando. Pero también, dejándole muy claro al Presidente que la decisión, sea cual sea la que tome, va a contar con el apoyo del Partido Republicano.

—¿Cómo debería avanzar el Gobierno?

—Es que es una conversación demasiado amplia, porque son distintas áreas. Te podría decir que en desarrollo social y en seguridad yo veo que el Gobierno está avanzando muy, muy firme. Incluso también en materia de crecimiento económico. Pero insisto, se produce este problema entre soluciones responsables de largo plazo y el impacto en el corto plazo.

—Pero, ¿se reconoce que hay un problema cuando un ministro dice A y otro dice B, cuando se filtra el chat del Gobierno, cuando la misma coalición dice que se necesita un ministro con más tonelaje político?

—Yo creo que la frase que mejor lo resume es que siempre hay espacio para la mejora, sobre todo entendiendo que Chile siempre lo exige. Y yo veo en el Gobierno esa búsqueda por mejorar en todos los aspectos posibles.

—La crítica sobre la falta de tonelaje político proviene principalmente de Chile Vamos, ¿percibe un afán de conseguir cargos de ese sector del oficialismo?

—En esa discusión hay distintos temas que hay que considerar: el manejo comunicacional, el manejo político, el manejo técnico. Y es el Presidente quien tiene que conjugar, en las personas de los ministros, subsecretarios y jefes de servicio, cuánto de cada aspecto se necesita para colaborar en el Gobierno. Es muy difícil, no siendo uno el Presidente de la República, saber qué es lo que se necesita para poder sacar adelante las tareas que el país necesita. Nosotros, los republicanos, entendemos que es el Presidente quien tiene que tomar esas decisiones. El llamado al oficialismo es a confiar y cuadrarse tras el Presidente en estos momentos difíciles, y el oficialismo tiene que estar muy ordenado, porque nos necesitamos todos los partidos para entregar soluciones urgentes a la ciudadanía.

—¿Cómo sobrellevan las diferencias y rencillas con Chile Vamos?

—Hasta donde me ha tocado a mí, la relación con Chile Vamos ha sido muy buena. Tenemos una visión bastante similar en algunos temas; en el resto, donde tenemos diferencias, podremos hacer cada uno los cuestionamientos, el llamado es a que se hagan en privado.

—¿Han tenido la oportunidad de limar asperezas en torno a las fricciones que se generaron por el caso Rabat?

—Sí, de hecho, desde hace cuatro meses nos hemos juntado semanalmente con los otros secretarios generales y se ha dado una relación muy buena.

—¿Fuera del Comité Político?

—Fuera del Comité Político. Nosotros solo como secretarios generales, a veces con gente del Gobierno. Y se dan estos espacios de discusión franca. Y lo que sí te rescato de eso, aparte de la sinceridad y de que efectivamente exista confianza para poder plantear los temas en ese espacio, es que todos entendemos que el objetivo es Chile. Y frente a eso, algunos con estilos distintos, estamos todos detrás de ese objetivo, que es sacar a Chile adelante.

—¿Y por qué ese entendimiento que usted menciona no se ve en el Parlamento?

—En el Parlamento se genera un microclima que provoca mucho roce. Y claro, los parlamentarios siempre tienen muy al alcance de la mano a los periodistas, que siempre están buscando. Entonces, es un ambiente que exacerba demasiado la disputa política. Pero, y aquí vuelvo, en general, en la inmensa mayoría de las votaciones, el oficialismo actúa en conjunto y han logrado aprobar los proyectos del Gobierno más importantes.

—Pero lo que uno ve en los partidos de Chile Vamos es que dicen que el Partido Republicano todavía está en época de campaña, que le ha costado cambiar el chip. ¿Hay algo de cierto en esa crítica?

—Lo que tenemos que lograr, en el oficialismo completo, no solo en el Partido Republicano, es mejorar la coordinación. Y se han ido generando instancias: los jefes de bancada también se están juntando mucho más seguido, al igual que las directivas. Todavía hay algunos episodios, pero han disminuido bastante, y yo creo que de aquí a un par de meses ya vamos a estar avanzando mucho mejor.

—¿Hubo falta de lealtad de parte de parlamentarios, ya sean independientes o de otros partidos, al pedir la renuncia del ministro o abrirse a la acusación constitucional contra él?

—Es una frase que también se ha dicho harto, pero yo esperaría a ver cómo termina la votación de la acusación constitucional. Porque creo que, al menos en el Parlamento, donde realmente se ve esa lealtad y ese compromiso con el Gobierno es en las votaciones, en los momentos finales.