Cardenal Fernando Chomalí y Gina Ocqueteau protagonizan la quinta edición de Revista D

La quinta edición de la Revista D es protagonizada por dos figuras de la actualidad: el cardenal Fernando Chomalí y la nueva presidenta del directorio de SQM, Gina Ocqueteau. Ambos revelaron detalles desconocidos de sus historias personales además de compartir su mirada de la situación política, social y económica del país.

En primera instancia, el ex arzobispo de Concepción se refirió a su niñez marcada por la tartamudez, su rebeldía y la búsqueda de sentido que lo llevó a conocer su vocación sacerdotal. Pero también abordó el momento en que se conocieron las denuncias de abuso sexual en la Iglesia.

“Le presenté al Papa la renuncia varias veces, quería irme a una parroquia tranquilo. Le mandé una carta muy sentida en que le decía que по tenia nada que ver con los abusos, que entré al seminario lleno de entusiasmo e idealismo y conocí curas buenísimos, trabajadores. Me alimenté de esa gente…y me encuentro con esto”, contó.

En entrevista con Carolina Urrejola también se refirió a lo vivido en el reciente cónclave en Roma y descartó haberse ilusionado con ser nombrado papa. “Me daba cuenta que no tenía, pero absontamente ninguna posibilidad porque no me conocía nadie“, aseguról

Igual de reveladora es la entrevista a Gina Ocqueteau, primera mujer en presidir SQM, la empresa líder en explotación del litio. Dentro de los detalles más desconocidos de su vida cuenta que, además de ser enfermera de profesión y hablar cinco idiomas, es reservista del Ejército, que ha desfilado tres veces en la Parada Militar, que es devota -y camarera- de la Virgen del Carmeп, y que por amistad con una recordada modelo de Sábado Gigante, la señorita Linda, le tocó asumir un rol impensado: “Un día Don

Francisco pasó al lado mio, me miró y dijo: Usted, tan flaquita que es. Claro, él opinaba de todo. Le expliqué que había faltado una modelo y había que mostrar un televisor”.

En cuanto a la contingencia, se refirió a las críticas del acuerdo con Codelco por la explotación del litio y sostuvo que “hemos tenido exocets de todos lados. Este acuerdo lleva harto tiempo; fue detallado en una cadena nacional por el Presidente Boric, hubo un trabajo exhaustivo con los mejores abogados, la banca (…) Es un buen acuerdo para todo Chile e involucra grandes recursos monetarios”, dice, y a la vez cuenta cómo, apenas asumió el cargo, se vio sorprendida por la renuncia de Julio Ponce Lerou, histórico controlador de la minera.

En la quinta edición de la Revista D también podrás encontrar un ensayo de Rafael Gumucio sobre cómo se fue perdiendo el centro político que ocuparon partidos como la Democracia Cristiana y la Izquierda Cristiana.

“La actual ausencia de un centro político que atraiga es quizás solo el síntoma de la pérdida de ese otro centro: el vital, el existencial, la falta total de fe en el otro, de confianza en el vecino, de compasión con el culpable, de perdón de los pecados“, sostiene el autor.

Tambien en este número encontrarás, entre otras cosas, las columnas de opinión de Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa, y de nuestras firmas habituales (Paula Comandari, Matías del Río, Pablo Halperny Patricio Fernández),un articulo sobre el milagro económico de las avellanas europeas que se exportan desde el sur de Chile para Ferrero, un homenaje al fotógrafo Sebastián Salgado y una feroz autocrítica respecto a lo que terminó siendo el movimiento Woke.

Todo esto más en la quinta edición de la Revista D en papel digital.