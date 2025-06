Sexta edición de la Revista D: el Chile que fuimos, que somos y que podríamos llegar a ser

La sexta edición de la Revista D nos presenta un diálogo entre el Chile que fuimos y el que somos. Para ello, presentamos entrevistas con el director del CEP, Leonidas Montes; el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera; y el economista Hernán Somerville.

A ellos se suman los ensayos de Alberto Fuguet y Rafael Gumucio sobre Papelucho y Roberto Matta, figuras clave de nuestra identidad. Además, columnas de Bernardo Larraín Matte, Alejandra Mustakis, Matías del Río y Paula Comandari.

En un momento clave para el país, la sexta edición de la Revista D te invita a escuchar las voces que moldean el presente y recordar aquellas que marcaron nuestro pasado cultural. Por lo mismo, se propone reflexionar sobre lo que somos, lo que fuimos y lo que podríamos llegar a ser.

Rafael Gumucio y Alberto Fuguet revisitan el trasfondo político y emocional de dos íconos culturales: el pintor Roberto Matta y el personaje Papelucho, de Marcela Paz. En paralelo, las periodistas Jimena Villegas, Claudia Álamo y Lenka Carvallo entrevistan a tres figuras influyentes: Leonidas Montes, Juan Carlos de la Llera y Hernán Somerville, quienes reflexionan sobre el Chile actual.

¿El resultado? Un diálogo agudo, profundo y, en ocasiones, incómodo, entre el país del pasado y el de hoy. Una lectura esencial en tiempos de definiciones electorales.

La mirada al pasado adquiere profundidad con el ensayo de Rafael Gumucio sobre Roberto Matta Echaurren. Ahí explora la paradójica relación del artista con su origen y clase social, de los cuales se alejó para transformarse en un símbolo nacional. Gumucio desentraña cómo Matta, nuestro creador visual más universal, encarnó la contradicción de ser intensamente chileno desde el autoexilio.

“Matta no pintó el alma chilena. Pero pintó su extravío“, escribió el autor, adelantando su próximo libro sobre los años neoyorquinos del artista.

Más íntima es la aproximación de Alberto Fuguet a Papelucho. En el marco de los 40 años desde la muerte de Marcela Paz, el escritor revela cómo el niño más famoso de la literatura infantil chilena es, para él, un alter ego.

“No me interesa la versión cool de Papelucho. Me interesa la voz. La disonancia. La incomodidad. Esa dislexia emocional en cada línea. Papelucho no es un niño feliz, sino uno al borde. Un niño subversivo, un skater interior, un emo prematuro. Escribe no porque le gusta escribir, sino porque necesita no volverse loco”, señaló el escritor.

El Chile de hoy

El núcleo de actualidad está marcado por tres entrevistas exclusivas que analizan el Chile contemporáneo desde perspectivas complementarias.

Leonidas Montes, director del CEP, ofrece un análisis descarnado de nuestra realidad sociopolítica, basado en los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública. Reflexiona sobre el mercantilismo de Trump, la necesidad de recuperar el centro político y la confusión ideológica tras el estallido social.

“Estamos ante la paradoja de un país que busca estabilidad después de años de experimentación“, afirma.

Juan Carlos de la Llera, rector de la UC, entrega una visión desde su doble rol de científico y deportista de alto rendimiento. Su análisis sobre la formación de nuevas generaciones y los riesgos de la cultura de la cancelación en las universidades plantea interrogantes sobre nuestra preparación para los desafíos del futuro. “El esfuerzo intelectual requiere la misma disciplina que el deporte competitivo“, sostuvo.

Cierra este trío Hernán Somerville, cuya entrevista transita entre la crítica económica y la confesión personal. Denuncia con dureza el actuar gubernamental —”¡Este gobierno ha ido de bochorno en bochorno!“—, mientras comparte el dolor por la pérdida de su hija Pamela y su reciente paternidad al adoptar a su nieta. Esta tensión entre lo público y lo íntimo refleja el espíritu de la edición: profunda, honesta y humana.

Como resume el director ejecutivo de Revista D, Felipe Bianchi: “Si alguna vez fuimos capaces de generar grandes ideas y grandes personajes, siempre queda la ilusión de escapar del momento frívolo, poco elegante, poco creativo, que hoy pareciera definirnos con dureza“.

En esta edición también debuta como columnista Bernardo Larraín Matte, fundador de Pivotes y presidente de CMPC, quien aborda la urgencia de explicar las políticas públicas que los líderes suelen obviar: “Sobran actores que reaccionan con medidas frente a cada contingencia; faltan quienes expliquen las causas y propongan reglas duraderas, más allá de un ciclo de gobierno”, señala.

Además, encontrarás las columnas de Alejandra Mustakis, Matías del Río y Paula Comandari; las Primeras Páginas de un epistolario inédito de Vicente Huidobro; y las secciones culturales de Gonzalo Saavedra, Ernesto Ayala y Juan Diego Santa Cruz.

La sexta edición de Revista D cierra con una entrevista de Marcelo Simonetti a la traductora italiana de autores chilenos como Sepúlveda, Bolaño y Neruda.

Y un último cruce entre pasado y presente: descubre por qué la ópera se ha convertido, otra vez, en el lugar más fashion para vestirse bien.

Todo esto y más en el papel digital.