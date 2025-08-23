Revista D: diez ediciones con una mirada única

La publicación de EL DÍNAMO celebra su décima entrega con entrevistas a Carlos Larraín, María José Naudon y el dueño del Baco, Frederic Le Baux,, un ensayo de Rafael Gumucio sobre el destino de los octubristas que el mismo bautizó, un adelanto del nuevo libro de Daniel Matamala y páginas dedicadas al arte, el estilo y la cultura.

La Revista D, el proyecto editorial de EL DÍNAMO, alcanza su décima edición con un número que mezcla entrevistas de actualidad, ensayos de política contingente y secciones de cultura, gastronomía y estilo que consolidan su sello.

En esta entrega, el abogado Carlos Larraín se confiesa sin filtros: “Estamos en una sociedad en que se acabaron los puntos de referencia. (…) Otro elemento de licuefacción de la sociedad es el retroceso de la institución familiar. (…) No es que uno esté pensando en la familia donde hay un señor con cuello de palomita y una señora con cremolina. No, pero la familia es una incubadora y aquí la incubadora está descompuesta”.

En entrevista con Claudia Álamo, Larraín también habla sobre la elección presidencial y no duda en marcar distancia de Evelyn Matthei y apoyar a José Antonio Kast: “Es un hombre tranquilo, previsible. Y permítame decirle que la previsibilidad en política es muy determinante”, sentencia, entre otras cosas, el polémico ex presidente de RN.

Por su parte, la analista, licenciada en ciencias jurídicas y decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez, María José Naudon, reflexiona sobre la fuerza de las emociones en política: “Las campañas hoy se construyen sobre relatos emocionales más que sobre programas. Lo relevante no es qué se promete, sino qué se hace sentir. Y esa emocionalidad ha colonizado tanto a la derecha como a la izquierda”, le dice a la periodista Gabriela Villalobos.

El escritor Rafael Gumucio aporta un ensayo titulado La soledad del octubrista, donde observa el declive de la izquierda radical tras el 18 de octubre: “El octubrista término que yo ayudé a construir, hoy está solo en un país que parecía haberlo comprendido todo. Hoy le toca esperar, con comprensible miedo, que sean los otros, los contrarios, los que hagan la revolución que él no hizo”.

A ello se suma, en este número diez, un adelanto exclusivo de las primeras páginas del nuevo libro de Daniel Matamala, Cómo destruir una democracia, que analiza los liderazgos de Bukele, Trump, Milei, Maduro y López Obrador, anticipando un debate clave sobre las amenazas al orden democrático.

En sus páginas culturales, la revista ofrece una entrevista de Jimena Villegas a Frédéric Le Baux, dueño de Baco, que reflexiona sobre Chile desde su restaurante ícono de Santiago; la mirada de María José Viera-Gallo a la exitosa serie Too Much; y la glamorosa historia de Acqua di Parma, la fragancia italiana que sedujo a Cary Grant y Audrey Hepburn.

Se suman además las columnas de Paula Comandari, Matías del Río, Eduardo Arriagada, Ernesto Ayala, Juan Diego Santa Cruz y Jeannette Plaut, y un homenaje de Manuel Santelices a Julita Astaburuaga y Mary Rose McGill, íconos de la vida social chilena.

“En estas primeras diez ediciones hemos buscado ser un espejo crítico y analítico de lo que pasa hoy en Chile y en el Mundo. Un espacio agradable y cuidado, de esos que ya no quedan, donde conviven las más lindas fotografías e ilustraciones con muy buenas plumas. Hemos tratado de generar un universo de buena lectura, donde la política se encuentra con la cultura y el estilo de vida”, comenta Felipe Bianchi, director ejecutivo de Revista D.

La décima edición de la Revista D ya está disponible en su versión digital AQUÍ.