Quién es Chloe Malle, la mujer que reemplazará a Anna Wintour en Vogue

A sus 39 años, Chloe Malle se convertirá en la nueva editora jefe de Vogue Estados Unidos luego de la renuncia de la emblemática Anna Wintour, según anunció la revista. Su nombramiento marca una nueva era para la prestigiosa revista, considerada una de las publicaciones de moda más influyentes a lo largo del mundo.

Con una carrera de 14 años en la revista de moda, Malle ha ido en ascenso hasta convertirse en editora de Vouge.com y presentadora del podcast de la revista The Run Through. “Vogue ya ha moldeado quién soy, ahora estoy emocionada ante la posibilidad de moldear Vogue“, afirmó en un comunicado donde se anunciaba la noticia.

Hija de la actriz Candice Bergen y del director de cine francés Louis Malle, la nueva editora jefe creció entre París y Los Ángeles hasta que su padre falleció cuando ella tenía 10 años. Fue a los 25 años cuando comenzó a trabajar en Vogue como editora social en 2011, luego de dedicarse al periodismo independiente por un tiempo.

“Tenía dudas cuando me entrevistaron, porque la moda no es uno de mis principales intereses en la vida y quería ser escritora más que editora, pero me sedujo tanto la maquinaria de Vogue que no pude resistirme”, aseguró en 2013, lo que inevitablemente generó comparaciones con la aclamada película “El diablo viste a la moda“.

Al igual que Wintour, su predecesora en Vogue, Malle no ha rehuido a la política. Tanto en redes sociales como en su podcast ha apoyado causas y candidatos demócratas. Asimismo, durante un episodio de su podcast de 2024, emitido justo después de que Donald Trump fuera reelegido como presidente, expresó su decepción por el resultado de las elecciones.

“La moda y los medios están evolucionando a una velocidad vertiginosa, y estoy muy emocionada —y asombrada— de ser parte de eso“, aseguró Malle en la nota compartida por Vogue.