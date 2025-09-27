Diccionario de supervivencia para la segunda mitad del año

La evolución lingüística impulsada por la tecnología moldea nuestra comunicación de forma constante. Entender este nuevo lenguaje no es solo una cuestión de estar a la moda, sino una forma de comprender las historias que se están escribiendo en tiempo real, palabra por palabra, en el amplio y cambiante espacio de la web, lo que nos exige un “upgrade” continuo para adaptarnos a las nuevas formas de expresión.

El lenguaje, como si fuese un organismo vivo, evoluciona, se adapta y se expande en respuesta a las dinámicas sociales. Desde la revisión del primer semestre de este año sin duda han aparecido un sinfín de nuevas palabras y usos que debemos actualizar. En la era digital, este proceso no solo es acelerado, sino que se vuelve a redefinir continuamente por completo. Lo que antes era un cambio gradual en el lenguaje ahora es una explosión constante de nuevas palabras y expresiones, impulsada principalmente por las redes sociales.

Este fenómeno es particularmente evidente en la Generación Z, un grupo que no solo consume, sino que también crea y moldea la cultura digital con un lenguaje propio y en constante cambio.

Este recuento de nuevos usos y palabras espero te sirva como una brújula para navegar este nuevo idioma, desglosando los términos más recientes para entender su significado, uso y el contexto social que los hizo necesarios y actuales.

El glosario de las citas modernas

Las aplicaciones de citas y la proliferación de las interacciones digitales han generado una compleja y a menudo ambigua realidad en las relaciones interpersonales. Esta nueva dinámica ha generado la creación de un vocabulario especializado para describir los comportamientos y sentimientos que emergen en este entorno virtual. Términos como Benching, Breadcrumbing y Submarining son un reflejo directo de la baja responsabilidad afectiva y el gran volumen de opciones que ofrecen las plataformas digitales.

Benching (quedar en el banquillo): Se refiere a la práctica de mantener el contacto con una persona de forma intermitente, sin la intención de concretar un compromiso o un plan, manteniéndola como una opción de reserva.

Breadcrumbing (migas de pan): Un comportamiento similar, pero más sutil que el benching. Consiste en dar señales intermitentes de interés, como un like ocasional o un mensaje de coqueteo, sin una intención real de avanzar en una relación. El objetivo es mantener a la otra persona enganchada, pero sin un esfuerzo significativo.

Submarining: Este término describe el acto de reaparecer en la vida de una persona, ya sea por mensaje o en redes sociales, después de un largo período de ausencia y sin una explicación previa, como si la conversación nunca se hubiera interrumpido.

Slowfading y Ghosting: El Ghosting es la acción de cortar toda comunicación y desaparecer de la vida de una persona sin una explicación. Por su parte, el Slowfading, o “desvanecimiento lento”, es una variante más prolongada y sutil. Una persona deja de mostrar interés de manera gradual, respondiendo tarde, poniendo excusas para no verse o reduciendo la comunicación hasta que se extingue por completo. Para muchas personas, esta práctica puede ser aún más perjudicial que el ghosting porque la falta de claridad genera una prolongada sensación de incertidumbre y de engaño.

Orbiting: Un fenómeno que se distingue del ghosting por una toxicidad particular. La persona que se ha ido de la comunicación directa continúa “orbitando” alrededor de la otra, interactuando con sus publicaciones en redes sociales, pero sin entablar un contacto real. Es una forma de “acoso pasivo” que solo es posible en la era de las redes sociales.

Birdboxing: Este término describe una etapa en una relación donde una persona está tan enamorada que ignora deliberadamente los defectos de su pareja, como si tuviera una “venda en los ojos”.

Cuffing y Soft launching: Mientras que el Cuffing es un término que ha existido desde la década de 1920, se popularizó en el contexto de las citas modernas gracias a la canción de 2013 del rapero Fabolous, “Cuffin’ Season”. El término describe la búsqueda de una relación de pareja durante una temporada específica del año. Por otro lado, el Soft launching es una técnica de marketing adaptada a las relaciones, donde se presenta a una nueva pareja en redes sociales de manera discreta, sin mostrar su identidad completa, a modo de “prueba” para minimizar el riesgo en caso de que la relación no prospere.

Matchmaking: En contraste con la superficialidad de las tendencias anteriores, el matchmaking es un proceso tradicional de búsqueda y emparejamiento con el objetivo de crear conexiones significativas entre personas que comparten intereses u objetivos comunes. Un matchmaker es una persona que se dedica a generar encuentros de calidad para encontrar pareja.

Sentimientos, reacciones y expresiones de la Generación Z

La jerga digital no solo sirve para describir el comportamiento en las relaciones, sino también para expresar emociones complejas de manera concisa. Un claro ejemplo de esto es el la sigla PEC y el término cringe.

PEC: Esta sigla, que proviene de una expresión vulgar (“por el culo”), ha experimentado un fascinante reversionamiento lingüístico. La Generación Z la ha adoptado y resignificado por completo para denotar algo que gusta mucho o que es muy positivo. Esta inversión de significado, de un insulto a una afirmación, demuestra el tipo de humor y la creatividad del lenguaje que nace de las nuevas generaciones.

Cringe: Aunque su traducción literal del inglés es “encogerse”, se utiliza para expresar vergüenza ajena ante una situación, comentario o actitud de otra persona. El término captura ese sentimiento de incomodidad social y se ha convertido en una herramienta común para reaccionar a contenido que resulta embarazoso.

Sobre contenido y estética

El lenguaje digital también es una herramienta fundamental para la construcción de la identidad personal y de marca en plataformas visuales como Instagram y TikTok. Los usuarios no solo publican, sino que curan sus perfiles para proyectar una imagen cuidadosamente elaborada.

Aesthetic: El término se refiere a una expresión personal manifestada a través de elecciones visuales cuidadosamente curadas. Más allá de la apariencia, el término implica una curaduría de “vibes” o “sentimientos” que van desde frases inspiradoras hasta paletas de colores específicas. Esta tendencia revela la búsqueda de autenticidad a través de un proceso de curación meticuloso de contenido, con la paradoja de que se busca ser “menos perfecto y más auténtico” en un mundo de imágenes y mensajes perfectamente editados.

POV: Este acrónimo de la frase en inglés “Point of View” (punto de vista) se utiliza como un recurso narrativo en videos cortos. Sirve para sumergir al espectador en la perspectiva del creador o de un personaje, ofreciendo una experiencia inmersiva.

GOAT: Es la sigla en inglés de “Greatest Of All Time”, que se traduce como “el más grande de todos los tiempos”. Se utiliza para referirse a una persona que es considerada la mejor en su campo, reflejando la cultura de idolatría y admiración de figuras públicas en las redes sociales.

Otros términos claves

El impacto del lenguaje digital no se limita al espacio en línea; muchos de estos términos han permeado la comunicación cotidiana, convirtiéndose en parte del lenguaje diario.

Machirulo : Este término, incorporado recientemente al diccionario de la Real Academia Española (RAE), se utiliza para describir a una persona, en especial a un hombre, que exhibe una actitud machista. Es una palabra que surge de la jerga del feminismo contemporáneo para señalar a un hombre con poder que no tiene reparo en ser machista o que se cree con el derecho de serlo.

Troll: Un Troll es un usuario tóxico que busca molestar en las redes sociales. Sin embargo, el verbo Trolear ha adquirido un doble significado, pudiendo referirse a un acto malicioso o simplemente a una burla en tono de broma.

Slay: Proveniente del inglés “matar”, su significado en la jerga juvenil se ha transformado completamente para referirse a la acción de “arrasar” o hacer algo de forma sobresaliente. Es un término de alabanza que se utiliza para elogiar un outfit o una acción en particular.

Stalkear: Derivado del verbo inglés “to stalk” (acosar), este término se utiliza en las redes sociales para describir la acción de espiar o investigar el perfil de alguien. Es una práctica común y normalizada, como “ojear el instagram de un ex”.

Otros términos como Random (algo que es absurdo, extraño o cualquiera), Chill (sinónimo de tomar las cosas con calma), Hype (gran expectación por algo) o las abreviaturas DIY (Do It Yourself) y FYP (For You Page) también son ejemplos de cómo la lengua digital se ha convertido en una parte indispensable de nuestra comunicación, demostrando que el lenguaje es un reflejo de los cambios culturales que vivimos en tiempo real.

Perspectivas futuras

El lenguaje de la web 3.0 es mucho más que una colección de palabras de moda; es un espejo de la cultura contemporánea. Los términos describen la complejidad de las relaciones en un mundo hiperconectado, la creatividad para generar nuevos significados y la importancia de la identidad digital en nuestro presente.

Si bien algunos de estos términos pueden ser pasajeros, y hasta graciosos, la tendencia de la evolución del lenguaje, está vez impulsada por la tecnología, es una constante que continuará moldeando la forma en que nos comunicamos. Entender no es solo una cuestión de estar a la moda, sino una forma de comprender el contexto social en tiempo real, palabra por palabra, en el siempre cambiante espacio de la web.