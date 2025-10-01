Trabajadores del Metro alertan: “Por cada suicidio, nosotros evitamos cuatro o cinco”

Eric Campos aseguró que los funcionarios concretan “labores proactivas en el andén: muchas veces somos verdaderos psicólogos y asistentes sociales en los andenes”.

Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos del Metro de Santiago (Fesimetro) mostró su preocupación por el incremento en los casos de suicidios en el servicio, ya que de los siete casos registrados en septiembre, tres ocurrieron en la última semana.

En entrevista con radio Cooperativa, Campos dio cuenta del impacto que generan estos episodios, no solo en los usuarios de Metro, sino en sus propios trabajadores.

“Por cada suicidio, los trabajadores y las trabajadoras del Metro evitamos de cuatro a cinco casos”, planteó el dirigente, aseverando que los funcionarios concretan “labores proactivas en el andén: muchas veces somos verdaderos psicólogos y asistentes sociales en los andenes”.

En esta línea, apuntó que entre estas labores está el advertir señales de alerta, como personas llorando o visiblemente afectadas, a las cuales se tienen que acercar para persuadir de tomar

“Estuvimos conversando con el Sindicato de los Trabajadores del Fono de Prevención del Suicidio, *4141, y ellos reciben más de 100 llamadas diarias de suicidio, y yo me preguntaba: ¿Por qué no tenemos mayor proactividad de Metro -que es una empresa pública- en construir campañas; por ejemplo, poniendo en los andenes el Fono Suicidio para que estemos mucho más alerta?… Necesitamos hacer mucho más visible, desde el punto de vista de las políticas públicas, la cuestión de la salud mental”, declaró Eric Campos.

Suicidios en el Metro y efectos en trabajadores y conductores

Sobre los efectos en la salud de los conductores y personal de Metro que provocan estos episodios, el dirigente sindical precisó que están avanzando en protocolos de contención y procedimientos como días libres y apoyo post-incidentes.

Junto con ello, el representante de los trabajadores se refirió al anuncio de instalación de puertas de andén en la Línea 1, descartando que su función apunte a evitar nuevos casos de suicidios, sino que “responde a un proceso de automatización de la empresa”.

“Si esa es la primera respuesta de la administración a un problema de fondo, nos parece que es insuficiente”, puntualizó, agregando que “esto viene pasando hace muchos años en el Metro, en buena hora está como parte de la pauta de los medios de comunicación y creo que es tiempo de abordarlo con cuestiones de fondo y metiendo al Metro en coordinaciones que requieran mayor profundidad también en el análisis”.

Campos sentenció que si bien “el proceso de automatización y de digitalización de la industria de transporte público es inevitable, (…) la desconexión social, los problemas de salud mental y los problemas de soledad son problemas que también avanzan al mismo ritmo que los procesos de automatización; por lo tanto, los trabajadores van a tener que ser necesarios, sobre todo en espacios como el Metro, donde pueden tener otros roles”.