Por segunda vez en un día: Metro cierra varias estaciones de la Línea 1 por persona en las vías

Según informó Bomberos, hay una persona fallecida en metro El Golf, por lo que se encuentran a la espera de la Fiscalía para los procedimientos de rigor.

Gabriela Romo

Metro de Santiago suspendió, por segunda en un día, el servicio de transporte de la Línea 1, debido a la presencia de una persona en las vías.

Las estaciones de metro afectadas por esta nueva interrupción son El Golf y Alcántara.

Actualmente, el tren subterráneo opera con normalidad entre las estaciones San Pablo y Tobalaba, y entre Escuela Militar y Los Dominicos.

Frente a esta situación, Red Movilidad implementó buses de refuerzo que operarán en una ruta paralela a la Línea 1 del Metro, entre Tobalaba y Escuela Militar. Asimismo, se fortalecieron los servicios de los recorridos 401, 406, 407, 421, 426 y 430 para mejorar la frecuencia y capacidad de traslado.

Según informó Bomberos a Chilevisión, hay una persona fallecida en metro El Golf, por lo que se encuentran a la espera de la Fiscalía para los procedimientos de rigor.

Esta lamentable situación se sumó a lo ocurrido en horas de esta mañana, cuando a eso de las 8:36 horas, sólo estuvo disponible entre Los Dominicos a Estación Central, también por otro episodio de persona en las vías.

En aquella oportunidad, y en medio de la hora peak de desplazo de los santiaguinos, las estaciones cerradas de Metro de Santiago en la Línea 1 fueron Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo.

