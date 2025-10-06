Premio Nobel de Medicina: los motivos por el que descubrimiento en sistema inmunológico fue elegido como el ganador

El Premio Nobel de Medicina de este año trata sobre cómo controlamos nuestro sistema inmunológico para poder combatir microbios sin causar enfermedades autoinmunes.

El Premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado durante esta jornada a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por su trabajo en el mecanismo de la tolerancia inmune periférica. Se trata de un descubrimiento fundamental para evitar que el sistema inmunológico se vuelva contra el cuerpo, previniendo así enfermedades autoinmunes.

La tolerancia inmune periférica es un proceso que protege al organismo al impedir que su sistema inmunológico ataque sus propios tejidos, según informó The Economic Times. El Comité Nobel honró a los tres científicos por revelar los mecanismos que regulan la respuesta inmune para distinguir entre elementos propios y no propios.

Las ideas sobre la regulación inmune proporcionan una comprensión de cómo mantener el equilibrio en las defensas del cuerpo sin comprometer su capacidad para combatir patógenos. En ese sentido, los hallazgos sirvieron como bases para nuevas terapias médicas. Invisible para la gran mayoría, el mecanismo es clave para el equilibrio inmunológico y la salud colectiva.

Actualmente, múltiples tratamientos que modulan la tolerancia inmunológica periférica se están evaluando en ensayos clínicos para tratar cáncer, prevenir rechazos de trasplantes y atender enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus o la esclerosis múltiple. Además, evita respuestas exageradas del sistema inmunológico ante sustancias externas no peligrosas.

Los Premios Nobel, establecidos por Alfred Nobel, el inventor sueco de la dinamita, han estado reconociendo a individuos que confieren los mayores beneficios a la humanidad desde principios del siglo XX. Estas ceremonias son un testimonio del impacto global de la excelencia científica y los esfuerzos humanitarios.

El anuncio del Premio Nobel de Medicina tradicionalmente da inicio a lo que se conoce como la Semana del Nobel. Este período reconoce descubrimientos científicos sustanciales en diversos campos. Los anuncios subsiguientes incluirán los Premios Nobel de Física (7 de octubre), Química (8) y Literatura (9), seguidos por el Premio de la Paz (10) y el Premio en Ciencias Económicas (11).

Los premios son anunciados desde Estocolmo, Suecia, a excepción del de la Paz, que se presenta en Oslo, Noruega.