Mundo científico dejó en ridículo a Trump por vincular el autismo con la circuncisión

Según el secretario de Salud de Donald Trump, existen estudios que demostrarían que los niños circuncidados temprano “tienen el doble de tasa de casos de autismo”.

Expertos aludieron a la inclinación a la “pseudociencia” del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, para explicar sus dichos y los del presidente Donald Trump, en cuanto a que existe una vinculación entre la circuncisión y el autismo.

Tanto el mandatario como Kennedy aseveraron que el uso de un medicamento suministrado a los niños tras la circuncisión está relacionado con el autismo.

“No tomes Tylenol si estás embarazada y cuando el bebé nazca, no le des Tylenol“, dijo Donald Trump durante una reunión de gabinete.

“Hay dos estudios que muestran que los niños circuncidados temprano tienen el doble de tasa de casos de autismo (…). Es muy probable porque se les da Tylenol“, complementó el secretario de Salud.

El ridículo de Trump tras vincular autismo y circuncisión

Luego de los dichos de Donald Trump y Robert F. Kennedy sobre la circuncisión y el autismo, expertos negaron el vínculo de manera categórica.

Según un informe de Radio Francia Internacional, “ninguno de los estudios ha demostrado que darle Tylenol a los bebés esté relacionado con un mayor riesgo de autismo“, aseguró la profesora Helen Tager-Flusberg.

“Nada de esto tiene sentido“, complementó la docente y experta en autismo de la Universidad de Boston, en Estados Unidos.

Por su parte, el psiquiatra de la Facultad de Medicina Perelman, de la Universidad de Pensilvania, David Mandell, manifestó que el estudio al que aludió Kennedy estaba “lleno de fallos” y que se basaba en una muestra muy pequeña de niños musulmanes circuncidados en hospitales.

“Una revisión más reciente de estudios en esta área no encuentra ninguna asociación entre la circuncisión y efectos psicológicos adversos“, aseveró.