Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganan el Nobel de Economía 2025: qué es el crecimiento impulsado por la innovación

El modelo matemático de los ganadores describe el fenómeno de la destrucción creativa, otorgándole una explicación científica.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció a los ganadores del Premio Nobel de Economía, en reconocimiento a los trabajos académicos que explicaron el crecimiento económico impulsado por la innovación.

Así, fueron galardonados Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt debido a su explicación científica del fenómeno.

La entidad justificó la decisión a que el modelo de los ganadores describía la destrucción creativa como un proceso en el que la innovación creaba nuevos productos al tiempo que eliminaba tecnologías y empresas antiguas. Aghion y Howitt utilizaron las matemáticas para explicar cómo funcionaba la destrucción creativa, contribuyendo a la teoría del crecimiento sostenido a través de este proceso.

Mokyr, historiador económico estadounidense-israelí de origen neerlandés, enseñó en la Universidad Northwestern a partir de 1974. Utilizando fuentes históricas, identificó las condiciones para un crecimiento sostenible, argumentando que, para que el crecimiento se volviera autosostenido, las sociedades necesitaban comprender los principios científicos detrás de las tecnologías.

Según la Academia, para que las innovaciones continuaran, las sociedades necesitan no solo saber que algo funcionaba, sino también contar con una explicación científica del porqué.

Aghion, economista francés, enseñó en el Collège de France, INSEAD y la London School of Economics. Contribuyó a definir el programa económico del presidente Emmanuel Macron durante la campaña electoral de 2017 y copresidió la Comisión sobre Inteligencia Artificial, que en 2024 presentó a Macron un informe con 25 recomendaciones para posicionar a Francia como una fuerza líder en IA.

Howitt estaba afiliado a la Universidad Brown en Estados Unidos. Nacido en 1946 en Canadá, tiene 79 años. Estudió en la mencionada casa de estudios.

“El trabajo de los galardonados demuestra que no se puede dar por sentado el crecimiento económico. Debemos apoyar los mecanismos que sustentan la destrucción creativa para evitar volver a caer en la estancación“, dijo John Hassler, presidente del comité del Premio en Ciencias Económicas, según recogió CNN. Este crecimiento económico sostenido sacó a millones de la pobreza y sentó las bases de la prosperidad moderna.

El premio se encuentra dotado con 11 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares). Como es tradición, el premio de Economía concluye la temporada de los Nobel, con los ganadores anunciados cada año en Estocolmo.