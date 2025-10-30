Shenzhou-21: China detalla su próxima misión espacial tripulada por tres astronautas

La Agencia Espacial Tripulada de China anunció esta jornada la misión Shenzhou-21, revelando la tripulación y el cronograma de lanzamiento. El despegue está programado para las 23:44 (hora de Pekín) del viernes 31 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país, precisó el portavoz Zhang Jingbo.

La tripulación está integrada por Zhang Lu como comandante, Wu Fei como ingeniero de vuelo y Zhang Hongzhang como especialista de carga útil. Los tres taikonautas —el nombre que se le entrega a los astronautas de China— representan las principales categorías del cuerpo espacial del gigante asiático: piloto, ingeniero de vuelo y especialista científico.

Veterano del vuelo Shenzhou-15, Zhang Lu regresó al entrenamiento intensivo para esta misión. “Estoy lleno de emoción y expectación”, expresó el comandante, según Xinhua. Durante su estancia de seis meses en la estación espacial Tiangong, la tripulación planea celebrar la Fiesta de la Primavera con actividades que combinen la cultura tradicional china y la tecnología aeroespacial.

El ingeniero Wu Fei, ex empleado de la Academia China de Tecnología Espacial, debutará en el espacio y se convertirá en el astronauta chino más joven en volar. Será responsable del mantenimiento, reparación y actualización de los equipos de la estación. “Creo en el dicho cuanto más trabajas, más suerte tienes. Integrar mi sueño en la gran empresa espacial del país es la mejor suerte que me han concedido estos tiempos”, afirmó Wu.

Por su parte, el especialista Zhang Hongzhang, investigador del Instituto de Física Química de Dalian, liderará experimentos en medicina aeroespacial, ciencias de la vida, materiales y microgravedad. “Es un sueño largamente acariciado de todo especialista de carga útil llevar experimentos de diseño propio a la estación espacial”, dijo Zhang.

Durante su misión, la tripulación ejecutará 27 proyectos científicos, entre ellos el primer experimento chino con mamíferos roedores en órbita, además de estudios sobre baterías de iones de litio y la evolución molecular del código genético. Shenzhou-21 representa el sexto vuelo tripulado en la fase de desarrollo de la estación Tiangong y el 37.º del programa espacial tripulado de China.