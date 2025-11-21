“Ariel es una niña”: el libro que enfrenta a la oposición con el Gobierno por “promover ideologías”

El diputado Diego Schalper (RN) recordó que “el Congreso manifestó una opinión disidente respecto de cualquier terapia o visión afirmativa sobre el tema de la identidad de género”.

En el Liceo Experimental Manuel de Salas se realizó el lanzamiento del libro Ariel es una niña, en un hecho que generó polémica en la oposición, la que confirmó que oficiará a diversas instancias para que se explique tanto el patrocinio como la distribución del texto en jardines infantiles, bibliotecas y en los establecimientos educacionales de todo el país.

La presentación estuvo a cargo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que explicó que se trata de un “cuento infantil para comprender y acompañar las infancias trans“.

De acuerdo con lo informado en la actividad, que contó con la presencia de niños, niñas, estudiantes, docentes y apoderados, la primera edición del libro Ariel es una niña constará de 5 mil ejemplares.

Entre los patrocinantes del texto se cuentan la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Defensoría de la Niñez, la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales.

Oficios de la oposición por distribución del libro Ariel es una niña

Luego de que se informó del lanzamiento del libro, desde la oposición criticaron el hecho y se cuestionó el apoyo por parte del Gobierno.

En esa línea, el diputado Diego Schalper (RN) recordó que “el Congreso, a través de su comisión investigadora a propósito de las terapias hormonales, manifestó una opinión disidente respecto de cualquier terapia o visión afirmativa sobre el tema de la identidad de género”.

Tras criticar que el Gobierno aparezca “patrocinando una publicación de una ONG que busca una ideología específica en un tema muy sensible, aparentemente no respetando el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos“, el parlamentario confirmó que ofició por el tema a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.

Schalper dijo que también hizo lo mismo con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva; y al defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y que el propósito de la medida es solicitar los antecedentes sobre el proceso de distribución del cuento y los recursos públicos involucrados.

Por su parte, la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, también anunció oficios a Contraloría, Defensoría de la Niñez y Subsecretaría de la Niñez.

Al respecto, calificó de “impresentable que con los pocos recursos que le quedan al Estado hoy día se estén promoviendo ideologías y se esté financiando el libro Ariel es una niña, elaborado y promovido por el Movilh para su distribución en jardines infantiles“.

“Esto no nos parece atingente a la edad de los niños que recibirán este contenido. Esperamos también que los padres y apoderados puedan poner atención a lo que hoy día se les está enseñando a sus hijos“, concluyó.