Las acciones que tomará el Cementerio General tras vandalización del memorial de Daniel Zamudio

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunciaron acciones legales contra quienes vandalizaron el lugar.

El Cementerio General confirmó que presentó ante Carabineros una denuncia por la vandalización del Memorial por la Diversidad Daniel Zamudio en el recinto, a la vez que estudia interponer una querella contra quienes resulten responsables.

Al abordar el tema, la directora del camposanto, Gianinna Repetti, ratificó que “hemos realizado las primeras acciones, en primera instancia, la respectiva denuncia en Carabineros, teniendo a la vista las fotos del estado del memorial y además las publicaciones de Instagram”.

“Por otra parte, estamos analizando junto al equipo jurídico municipal y el alcalde Fares Jadue, una querella contra quienes resulten responsables“, agregó la máxima autoridad del Cementerio General.

El Movilh se querellará por los daños al Memorial Daniel Zamudio

A la vez, desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también anunciaron acciones legales contra quienes vandalizaron el lugar, argumentando que se han provocado “daños irreparables” en la estructura.

“En marzo pasado, el Movilh había culminado una costosa y extensa restauración del Memorial, luego de años de esfuerzos por reunir recursos para recuperar este espacio de memoria y reflexión, donde descansan los restos de Daniel Zamudio y se recuerda a todas las víctimas fatales de la homo/transfobia en Chile“, señaló la organización.

El Memorial por la Diversidad Daniel Zamudio fue inaugurado el 20 de enero de 2014 y en él se encuentran los restos del joven que fue asesinado bajo el contexto de un crimen de odio por Alejandro Angulo Tapia, Patricio Ahumada Garay, Raúl López Fuentes y Fabián Mora Mora, todos condenados por el homicidio.