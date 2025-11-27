Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo sale y cómo ver el resumen musical del año?

El 2025 entró en su recta final, situación por la cual muchos usuarios se preguntan: ¿En qué fecha estará disponible el Spotify Wrapped?

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la música es la publicación del Spotify Wrapped, donde la plataforma realiza un recuento de las canciones, artistas y géneros más escuchados por sus usuarios en el año.

Este resumen contiene diversas estadísticas, como por ejemplo los minutos que escuchó cada usuario, sus artistas o bandas más reproducidas, el top cinco de canciones más escuchadas, entre otros datos.

Esto, muchos lo consideran como una base que describe su personalidad, por lo que es habitual que los usuarios compartan en redes sociales algunos de los datos que expone el Spotify Wrapped.

Teniendo en cuenta que ya estamos a fines de noviembre, en las redes sociales comienza a surgir la incógnita con respecto a cuál será la fecha en que se conocerá el Spotify Wrapped 2025.

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025?

Si bien desde la aplicación no han especificado la fecha oficial de cuándo saldrá el resumen anual, se puede especular al revisar las fechas en que ha salido el Spotify Wrapped en los años anteriores, cuyo rango está entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.

2018: 6 de diciembre

2019: 5 de diciembre

2020: 1 de diciembre

2021: 1 de diciembre

2022: 30 de noviembre

2023: 29 de noviembre

2024: 4 de diciembre

Con respecto a la fecha en que la plataforma recopila los datos, en los años anteriores consideraba desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre. Sin embargo, para el Spotify Wrapped 2025 la fecha de corte pasaría de octubre, por lo que también contemplaría datos de los primeros días de noviembre.