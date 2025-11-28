Edición 16 de Revista D: el mundo de los Barones de Rothschild, las conclusiones de la primera vuelta y quién es Franco Parisi

Hace casi treinta años, por la vía de los negocios, Chile recibió a una de las familias aristocráticas más famosas del mundo: los barones Rothschild, reconocidos tanto en la industria del vino como en la banca. Julien de Beaumarchais de Rothschild y Philippe Sereys de Rothschild se sentaron junto a Revista D para conversar sobre su historia familiar, sus vínculos con los Guilisasti y cómo nace uno de los mejores Cabernet Sauvignon del mundo.

En el editorial, el director de la revista, Felipe Bianchi, repasa uno de los fenómenos de la sociedad actual que es la falta de tolerancia a recibir un reto cuando hacemos mal las cosas. En sus palabras señala que “el reto es estético. Y casi siempre merecido. No hay nada más refinado que un buen reto. Nunca hay que guardarse un reto. El círculo no se cierra, la vida no continúa normalmente, si quien hizo una lesera consigue pasar piola. Salvo mínimas excepciones, el reto siempre impone justicia. Corrige y equilibra. Sana. El reto es adecuado, ornamental y lúcido. Seguramente habría menos insufribles y envidiosos si los hubieran retado mucho más en su vida. No digo coscachos. No digo chirlitos. Tampoco cinturonazos. Mucho menos gritos destemplados o cachuchazos. Digo verdaderos retos, con la fuerza de la palabra, el peso de los conceptos y el despliegue de argumentos que ello implica”.

Barones de Rothschild: Un asunto de familia

La periodista Gabriela Villalobos entrevistó a los barones Julien de Beaumarchais de Rothschild y Philippe Sereys de Rothschild, herederos de una de las familias aristócratas más importantes del Viejo Continente, para conversar sobre su familia, sus vínculos con Chile y también de la relación que tienen con el mundo del arte y la ópera.

Los dueños de la famosísima Château Mouton, en la zona de Burdeos, poseen en nuestro país Almaviva, viña creada por su madre en sociedad con la familia Guilisasti y que se ubica en Puente Alto. “No fue de repente que mi madre, la Baronesa Philippine de Rothschild, descubrió este lugar. Ya estaban produciendo Don Melchor y otros vinos, ya estaba la familia Guilisasti haciendo aquí cosas muy interesantes. El que llegáramos significó aportar conocimiento, reputación y todo ayudó. Sabían, tal vez, que necesitaban a alguien como mi madre, para hacer algo nuevo”, dice Julien de Beaumarchais de Rothschild.

Aunque no les gusta decir que un buen vino es un objeto de lujo, sí destacan que es algo biológico, que viene de la tierra y que tiene sus propios tiempos. “Cuando compras otro objeto de lujo, como por ejemplo un zapato Hermés, es tu zapato. Cuando compras un Rolex, es tu reloj. Pero cuando compras un vino es para compartir con otras personas. Hay un montón de contradicciones dentro del vino. Y es por eso que lo encontramos tan atractivo. ¿Es un producto de colección? ¿Es un producto de lujo? ¿Qué es? Al final del día, no lo sabemos”.

Franco Parisi ¿Quién es realmente usted?

Esa es la pregunta que Rafael Gumucio trata de dilucidar sobre la gran sorpresa de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Con casi 20% de votos, el abanderado del Partido de la Gente se convirtió inmediatamente en una de las figuras más relevantes del espectro político, sin embargo, nuestro columnista intenta desentrañar al hombre de la sonrisa eterna que parece no haber salido nunca de los ochenta. “Parisi, partamos por eso, es un seductor. Y el chileno seducido sabe que no todo lo que les ofrece es verdad, pero cree —o quiere creer— que una parte del paraíso negado por las elites está ahí, a la vuelta de la esquina”, dice.

Según Gumucio, Parisi habla por los distintos, por los inmigrantes, por los desplazados, pero no los une en la desgracia. Los une en el sueño: en lo que podrían llegar a ser si la elite corrupta y sorda los dejara. “Les ofrece la posibilidad de sentirse alguien, algo. No es una prédica vacía: él mismo vive bajo las reglas que enuncia. En su vida, como la de cualquier adolescente que se respeta, importan el deseo, el relato, el impulso, no los hechos ni las complejidades. Su frase típica ‘te lo respondo altiro’ lo resume todo. Da lo mismo la dificultad de la pregunta. Responde rápido y siempre igual: la culpa es de los poderosos que no quieren que Chile, ese país tan fácil de arreglar, se arregle rápido y con poca plata”.

Sobre Parisi y el Partido de la Gente hay mucho que aprender, por eso también Matías del Río se centra en ellos en su columna, titulada “Francamente”, en la que sostiene que “El PdG es un partido sin quilla, sin identidad ideológica (y ese es su riesgo de sobrevivencia como cuerpo), pero forzado a sacar un promedio. Quizás habría que decir que los votantes Parisi son lo más cercano a lo que Byung-Chul Han describe en su breve pero exitosísima obra ‘La Sociedad del Cansancio’: un grupo de individuos de este tiempo, que se autoexplotan a sí mismos en una sociedad basada en el rendimiento y la productividad constante”.

Pía Greene analiza la transformación criminal en Chile

La doctora en Ciencias Políticas, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, y miembro del panel consultivo del Ministerio de Seguridad Pública, está preocupada por la criminalidad en el país. “La seguridad es la base de la libertad”, dice quien ha dedicado la mayor parte de su carrera a estudiar sobre seguridad y prevención del delito, y analiza el escenario con la precisión de una cirujana.

Entrevistada por Isabel Ossa, la experta se muestra preocupada porque los niveles de consumo de drogas entre adolescente, y también por la demanda de contrabando y comercio ilegal, ya que estas alimentan a las redes criminales. “Detrás de esas zapatillas falsificadas que compraste en el mercado informal, hay una banda de crimen organizado que produce daño y que opera con violencia”.

Pía Green está convencida que “la seguridad es fundamental para ejercer la libertad. Si tú no puedes salir a tomarte un trago en la noche con un grupo de amigos por temor a ser víctima de un asalto, entonces no eres una persona libre”, dice, agregando que “la libertad no puede ejercerse si no hay una sensación mínima de confianza y seguridad. La salud, la educación, la cultura, el trabajo… ninguno puede realizarse si no hay garantías mínimas de seguridad”.

Karin Ebensperger da la pelea

La analista internacional reconocida por sus más de veinte años en Teletrece, se ha enfrascado en la defensa de las ideas de Occidente y la formación cívica de los niños y jóvenes chilenos. En el último tiempo incluso tuvo una disputa epistolar con el embajador chino. “Yo no tengo ni un problema con el comercio. Pero cuando el comercio se transforma en dominar áreas estratégicas de un país…no es lo que yo quiero que prevalezca y tengo todo el derecho a pedir que se pongan ciertos límites”.

También es crítica que las actitudes que ha tenido el Presidente Boric frente a otros gobernantes como son Donald Trump y Javier Milei. Respecto del último encuentro entre el mandatario chileno y el argentino señala que “finalmente la razón internacional es la buena educación, la gentileza, el respeto. Eso es muy importante. Por eso critiqué mucho que el presidente Boric no se parara a saludar al presidente Milei. O cuando no recibió al embajador de Israel. Hay que tener políticas de Estado, no políticas propias, según las ideas del gobernante”.

En esta edición Revista D trae además un recorrido por los restaurantes del pasado y el presente de avenida El Bosque Norte e Isidora Goyenechea y columnas de actualidad de Paula Comandari, María José O’Shea, Damián Trivelli y el debut de María José Naudón, además de secciones permanentes escritas por Ernesto Ayala, Gonzalo Saavedra, Jeannette Plaut, Jimena Villegas y Juan Diego Santa Cruz.

