Defensoría de la Niñez alerta inquietante aumento de explotación sexual infantil en Chile

El organismo apuntó a Magallanes, Ñuble y Los Ríos como las regiones con las tasas de víctimas más altas del país.

La Defensoría de la Niñez, a través de su Observatorio de Derechos, dio cuenta de un inquietante y sostenido aumento de la tasas de víctimas de explotación sexual en niños y adolescentes.

En base a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, entre 2022 y 2024, la tasa de víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes creció 89% en delitos de obtención y facilitación, y 59% en los vinculados a material abusivo, lo que fue calificado por la Defensoría como “altamente preocupante”.

En 2022 se vio un alza del 69% en víctimas de obtención, 92% en víctimas de facilitación y promoción, y 89% en la tasa combinada de ambos delitos. En 2024, estas tipologías registraron un total de 858 víctimas.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, declaró que “la información del Observatorio nos muestra un aumento de 73% en la tasa total de víctimas entre 2022 y 2024, lo que evidencia una problemática estructural en expansión, especialmente en entornos digitales, y refuerza la necesidad de respuestas coordinadas, preventivas y especializadas por parte del Estado”.

En cuanto 2024, las tasas más altas se registraron en las regiones de Magallanes (165), Ñuble (74,8) y Los Ríos (47,7). Del total de víctimas, 90% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, y 82% tiene entre 14 y 17 años.

La Defensoría de la Niñez además alertó sobre el crecimiento en denuncias de delitos vinculados a material abusivo: 40% en almacenamiento, 88% en difusión y 30% en producción, con 840 víctimas registradas en 2024, de las cuales el 82% son mujeres y el 52% tiene entre 14 y 17 años.