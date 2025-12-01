Caso Jorge Tocornal no tiene fin: por qué la Suprema no revisará su sentencia a pesar de la retractación de su hijo

“Se rechaza la acción de revisión deducida por don Jorge Alberto Tocornal Babra, contra la sentencia dictada”, señala la resolución de la Segunda Sala del máximo tribunal.

La Corte Suprema confirmó que no revisará la sentencia en contra de Jorge Tocornal, el ex ejecutivo bancario que en 2007 fue condenado a 13 años de cárcel, tras ser hallado culpable de delitos sexuales contra sus hijos.

“Se rechaza la acción de revisión deducida por don Jorge Alberto Tocornal Babra, contra la sentencia dictada”, señala la resolución de la Segunda Sala del máximo tribunal del país.

Jorge Tocornal fue condenado en un primer juicio, pero tras ser declarado nulo, en un segundo se lo encontró culpable y se aumentó en dos años la condena.

Tras nueve años en la cárcel, el ex ejecutivo salió en libertad condicional en abril de 2016. Tres años después, el hijo mayor de Tocornal se retractó de las acusaciones contra su padre y reconoció que había mentido.

Desde ese momento, el acusado comenzó a tramitar en los tribunales la revisión de su sentencia, hasta que, en septiembre de este año, falleció sin conocer la decisión de la Corte Suprema.

Los argumentos de la Corte Suprema

La defensoría recordó que el hijo mayor reconoció públicamente que nunca lo violó ni lo abusó, y que mintió en forma deliberada.

No obstante, el máximo tribunal manifestó que “se ha preocupado de establecer que, por razones de paz social y de estabilidad de los derechos, la cosa juzgada cubre las decisiones y únicamente en los casos que la ley lo permite expresamente, es posible pretender revisar criterios que han adquirido el carácter de firmes o ejecutoriados“.

“En definitiva, la acción impetrada en estos autos no reúne los requisitos ni alcanza los estándares que la causal invocada exige para la revisión de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y para, de ese modo, deslegitimar la convicción condenatoria alcanzada por los jueces de la instancia, motivo por el cual la acción intentada será desestimada”, concluyó la Segunda Sala de la Corte Suprema.

El caso de Jorge Tocornal y la retractación de su hijo

El caso de Jorge Tocornal se remonta a diciembre de 2005, cuando fue detenido por la PDI tras una denuncia presentada por su ex esposa, Carolina Pesce, quien lo acusó de haber violado a su hijo mayor y de cometer abuso sexual contra el menor.

Tras el segundo juicio que lo condenó a 13 años de cárcel, el ex ejecutivo siempre sostuvo que las acusaciones en su contra eran falsas y manipuladas, y apuntó a que su hijo mayor había sido presionado a incriminarlo.

Luego de dejar la cárcel en 2016, debió esperar tres años para escuchar de boca de su hijo que, efectivamente, nunca lo había violado ni lo obligó a realizar conductas de significación sexual. El joven admitió que mintió deliberadamente para no sufrir “la imposición de consecuencias negativas por parte de su madre hacia él y su hermano”.

“La verdad real la he tenido siempre y está plenamente confirmada con la retractación de mi hijo, no he abusado de nadie. Me falta la verdad jurídica y voy a pelear por ella hasta que la consiga“, manifestó el ex ejecutivo el año pasado, antes de fallecer debido a un cáncer.

Por su parte, tras el deceso de Tocornal, su ex esposa afirmó que la retractación de su hijo “se produjo bajo presiones, agresiones y actos de extorsión”.