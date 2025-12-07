Por séptima vez: Chile gana premio a Mejor Destino de Turismo Aventura de los World Travel Awards 2025

El país suma una nueva estatuilla global que no conseguía desde 2021, fortaleciendo su imagen en los mercados turísticos internacionales.

Chile volvió a posicionarse en lo más alto del turismo internacional tras obtener, por séptima vez, el premio a Mejor Destino de Turismo Aventura del mundo en los World Travel Awards 2025. El país se impuso en la competencia global gracias a su diversidad natural y a una oferta que combina paisajes extremos con experiencias culturales y comunitarias.

En esta edición, Chile superó a otros seis ganadores continentales: Japón (Asia), Saint Lucía (Caribe), Costa Rica (Centroamérica), Huesca en España (Europa), Ras Al-Khaimah en Emiratos Árabes (Oriente Medio) y Nueva Zelanda (Oceanía). La distinción consolida su posición como referente internacional para quienes buscan actividades al aire libre y entornos naturales únicos.

El director nacional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Cristóbal Benítez, destacó el peso de este nuevo reconocimiento, afirmando que “este premio confirma que Chile es aventura y que seguimos siendo un destino reconocido mundialmente por la diversidad de nuestros paisajes y la calidad de las experiencias que se pueden vivir en el país“.

Benítez también subrayó que el galardón respalda el trabajo sostenido del sector, reflejado en hitos como haber sido sede de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura de la ATTA y mantener el título sudamericano durante 11 ocasiones desde 2015.

Desde la Subsecretaría de Turismo recalcaron la importancia de esta distinción en la promoción internacional del país. Según señalaron, “la obtención de este reconocimiento refuerza la imagen de Chile en los mercados turísticos globales y contribuye a atraer más visitantes interesados en la naturaleza, el deporte y la vida al aire libre“, destacando además que el premio será clave para fortalecer las estrategias de posicionamiento en el extranjero.

Las veces que Chile ha ganado el premio a Mejor Destino de Turismo Aventura y otros

En la última década, Chile ha logrado este reconocimiento mundial en 7 oportunidades: seis veces consecutivas entre 2016 y 2021 y nuevamente en 2025. A ello se suman cuatro premios como Mejor Destino Verde en el mismo periodo, alcanzando un total de 11 distinciones globales.

Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2016.

Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2017.

Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2018.

Mejor Destino Verde del Mundo 2019.

Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2019.

Mejor Destino Verde del Mundo 2020.

Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2020.

Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2021.

Mejor Destino Verde del Mundo 2022.

Mejor Destino Verde del Mundo 2023.

Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2025.

Asimismo, a nivel sudamericano, el país ha acumulado 30 galardones desde 2015, completando 41 estatuillas en los World Travel Awards.