La diversidad natural y las experiencias únicas del país fueron clave para este reconocimiento internacional.

En la más reciente edición de los World Travel Awards, Chile fue galardonado en cinco destacadas categorías.

Estos reconocimientos reafirman el posicionamiento de Chile como un líder turístico en la región, destacando por su asombrosa diversidad de paisajes y la riqueza de experiencias que ofrece a los visitantes.

En ese contexto, los World Travel Awards realizan una premiación internacional que reconoce la excelencia en la industria del turismo y los viajes a nivel global.

Asimismo, estos premios fueron creados en 1993 y desde entonces se consideran los Óscar del Turismo por su relevancia y alcance.

Chile arrasa en los World Travel Awards 2025 con cinco galardones

Chile recibió los siguientes reconocimientos:

Mejor Destino de Turismo Aventura .

. Mejor Destino Romántico (por el Desierto de Atacama).

(por el Desierto de Atacama). Mejor Destino Verde .

. Mejor Destino de Naturaleza .

. Mejor Destino de Cruceros.

Debido a lo anterior, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, expresó que “nos da mucho orgullo saber que para el mundo Chile sigue siendo un destino líder en muchos ámbitos. En la aventura llevamos más de una década siendo líderes en Sudamérica y volvemos a recibir este reconocimiento justamente en un año marcado porque Chile justamente seré sede de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura de ATTA”.

Asimismo destacó que “esto sin lugar a dudas nos traerá nuevas oportunidades para posicionar al país en segmentos que valoran la naturaleza y además la experiencia de navegar por nuestro territorio conectando con destinos únicos de Chile”.