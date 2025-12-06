Con nuevas medidas de control: Conaf reabre fatídico Circuito “O” de Torres del Paine

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) confirmó la reapertura segura y ordenada del Circuito Macizo Paine, conocido como Circuito “O”, en el Parque Nacional Torres del Paine, tras el fin de las diligencias realizadas por la Fiscalía en el marco de la tragedia que le costó la vida a cinco excursionistas.

En una declaración pública, la institución precisó que como parte de su política de mejora continua, se prevé que el circuito “O” esté completamente operativo el martes 9 de diciembre.

Esto traerá consigo medidas más restrictivas de seguridad, en resguardo de los visitantes de los propios funcionarios de Conaf. Para ello, se implementó un aforo máximo de 100 personas diarias, circulación unidireccional y registro obligatorio en la Guardería Coirón.

A esto se suma el monitoreo permanente de Carabineros en el sector Dickson desde diciembre, adelantando su llegada habitual de enero. Para el año 2027, estará presente desde el mes de octubre.

Conaf aseguró la presencia de guardaparques en tramos de alta complejidad y condiciones climáticas extremas, como los sectores Dickson, Perros y Paso, contando con dos guardaparques por cada uno de estos sectores, cerrando brechas operativas en los cambios de turno.

Además, se coordinaron medidas de resguardo con la empresa Vértice S.A., incluyendo el aumento de stock de emergencia y la revisión del contrato de concesión.

De cara a la segunda vuelta electoral del próximo 14 de diciembre, Conaf gestionó ante el Servel la facilitación de la justificación de inasistencia para aquellos guardaparques que se encuentran en zonas aisladas del circuito “O” de Torres del Paine, a más de 200 km de sus locales de votación.