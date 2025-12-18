Posponen alza de las entradas al Torres del Paine: serán de las más caras en parques nacionales del mundo

La presidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, afirmó que “este aumento de tarifas no tiene justificación”.

A partir del 1 de mayo de 2026 la entrada al parque nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, se transformará en una de las más caras en este tipo de recintos en el planeta, luego de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunciara las nuevas tarifas.

Si bien inicialmente el alza comenzaría a aplicarse desde el próximo 1 de enero, la corporación decidió postergar su entrada en vigencia tras los cuestionamientos planteados por el Consejo Regional (Core) y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies.

De acuerdo con lo planteado por la autoridad regional, la elección del momento por parte de la Conaf para implementar la medida fue calificada de “inoportuna” dada la muerte de cinco turistas a mediados de noviembre pasado.

A los cuestionamientos por parte del gobernador se sumaron también parlamentarios y gremios vinculados al turismo en la Región de Magallanes.

La presidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, afirmó que “este aumento de tarifas no tiene justificación. Torres del Paine es un destino de clase mundial, pero también debe ser un destino competitivo. Medidas como esta no solo afectan la planificación de los viajes, sino que terminan dañando la imagen de Chile como destino turístico confiable”.

Por su parte, el presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, sostuvo que “este tipo de alzas impacta a toda la cadena turística regional, desde los hoteles y operadores hasta los trabajadores del sector. En lugar de incentivar la visita y la permanencia de los turistas, se les está imponiendo una barrera de entrada que puede terminar afectando seriamente la actividad económica en Magallanes“.

Torres del Paine entre los parques nacionales más caros

De acuerdo con lo anunciado por la Conaf, a partir de mayo los precios de las entradas al parque nacional Torres del Paine registrarán un alza tanto para los turistas extranjeros como para los chilenos. En el caso de estos últimos, el aumento alcanzará un 180% respecto del actual valor.

En concreto, si hoy un turista extranjero adulto paga $46.000 (US$ 50), a partir del 1 de mayo tendrá que desembolsar $80.000 (US$ 87), mientras que los adultos nacionales que recorren los circuitos W o Macizo Paine pagan $13.500 (casi US$15), a contar de esa fecha deberán abonar $37.800 (US$41).

Con esta alza, Torres del Paine se transformará en uno de los parques nacionales con entradas más caras en el mundo. En esa línea, por ejemplo, la entrada a Machu Picchu de un turista extranjero adulto alcanza a los 152 soles ($42.000), mientras que en el caso de un peruano, paga 64 soles ($18.000).

En el caso del parque nacional Yosemite, en Estados Unidos, donde se encuentra el icónico monolito de granito conocido como El Capitán, la entrada en auto tiene un costo de US$35 ($32.000).

También en Estados Unidos, en particular en el estado de Alaska, se encuentra el parque nacional Denali, que tiene un precio de entrada de US$15 ($14.000) por un pase de 7 días para los mayores de 16 años. Los menores de esa edad no pagan la entrada.

Por otra parte, en el parque nacional Tayrona, en Colombia, los ciudadanos de ese país pagan una entrada de 28.000 pesos colombianos ($6.700), en tanto que los extranjeros abonan 73.500 pesos colombianos ($17.600).