Tragedia en Torres del Paine: Fiscalía apunta a “precariedad” en seguridad de senderos

Por su parte, Conaf ya está tomando medidas para evitar que el parque quede sin resguardo durante la segunda vuelta presidencial.

La fiscal jefa de Puerto Natales, Romina Moscoso, junto a funcionarios de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI, visitó por vía aérea y terrestre la zona donde ocurrió la tragedia de Torres del Paine, que le costó la vida a cinco excursionistas.

Consultado por La Tercera por esta diligencia, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, dejó en claro que “hemos tenido grandes avances en la investigación”.

En esta línea, se determinó el lugar exacto donde fallecieron cada uno de los cinco senderistas, apuntando que incluso uno de ellos alcanzó a llegar al refugio Los Perros, pero terminó muriendo.

Junto con ello, pudieron recuperar numerosa evidencia, como pertenencias de las víctimas fatales. “Pudieron recoger toda la evidencia que aún había en el lugar. Hace una semana el sendero estaba todo cubierto con dos metros de nieve. Eso se fue fusionando y ahora se pudo hacer con seguridad”, indicó el persecutor.

El fiscal Crisosto dejó en claro que “las medidas de señalización y de seguridad en el sendero eran precarias. Estamos hablando de un parque nacional con uno de los circuitos más riesgosos de Torres del Paine, destino internacional para el trekking. Lo que hay hasta el momento es que respecto a la empresa privada como a Conaf uno puede constatar una precariedad”.

“Lo que estamos haciendo va en la línea de poder investigar todas las hipótesis y descartar algunas. Una de las hipótesis efectivamente es que aquí existe incumplimiento de deberes tanto de funcionarios públicos, como también de la empresa privada”, agregó.

El plan del Parque Torres del Paine para enfrentar el balotaje

Dado que la tragedia en Torres del Paine ocurrió en el marco de la primera vuelta presidencial, donde los guardaparques debieron dejar sus puestos para poder votar, ya se están tomando medidas para que esto no se repita en el balotaje.

Así, desde Conaf apuntaron que se les prometió la presencia de una unidad de Carabineros que actuará como comisaría móvil en las inmediaciones de Cerro Guido.

En tanto, el presidente del sindicato de guardaparques de Conaf, Álvaro Aguilar, aseguró a La Tercera que la institución llegó a un acuerdo con Servel para que los funcionarios puedan excusarse por escrito.

“Eso asegura que la dotación iba a estar completa, sin la presión de tener que ir a excusarse”, declaró Aguilar.

Si bien Servel precisó que los trabajadores de Conaf deberán concurrir presencial al Juzgado de Policía Local para dar cuenta de las razones para no poder votar el próximo 14 de diciembre, los que hayan desempeñado funciones ese día solo deben mostrar un certificado de la institución para ser excusados.

A esto se suma el establecimiento, por parte de Carabineros, de una dotación de avanzada temporal en el Campamento Dickson -del circuito Macizo Paine- entre diciembre y febrero de 2026.