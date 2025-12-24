Ipsos: 86% cree que su situación económica mejorará en 2026

Clave es que la economía global, a juicio de los chilenos, será mejor luego de que un 67% apostara por este escenario en el estudio que realizó Ipsos.

Chile se ubicó solo por debajo de Colombia e Indonesia en cuanto al positivismo de lo que le depara el año 2026. De acuerdo a una encuesta de Ipsos, es el tercero en el mundo en cuanto a optimismo, en una medición que sumó a 30 países.

A nivel global los encuestados creen que la economía será mejor en 2026, pese a las tensiones internacionales. En tanto, en Chile dos de cada tres personas creen que el 2025 fue un año malo, marcando un índice incluso inferior a la pandemia y el estallido social. Más de la mitad de los encuestados creen que fue un año negativo para su círculo (55%).

Las buenas noticias vienen de la mano de la percepción de una mejora global del país para 2026: el 86% de las personas cree que mejorará su situación, siete puntos más que el año pasado y 15 por sobre el promedio global de 30 naciones medidas (71%).

Clave es que la economía global, a juicio de los chilenos, será mejor. Con una percepción de 14 puntos por encima, 67% de los consultados cree que esta área mejorará.

El wish list

De acuerdo a las metas personales y las listas de deseos que se suelen hacer año a año, 85% de los chilenos planea pasar más tiempo en familia, 84% hacer más ejercicio que el año pasado y 75% dedicar más tiempo a su apariencia. Dentro de las metas saludables se cuenta que el 25% quiere dedicar menos tiempos a redes sociales.

“Los hombres de la generación del baby boom y los millennials (ambos con un 41%) son

los más propensos a afirmar que publicarán y navegarán menos el próximo año, y las mujeres de la

generación Z(32%) son las menos propensas a pensar esto”, indica el reporte.

Dentro de las planificaciones que aportan al esparcimiento y la calidad de vida, el 57% planea ver la Copa América.

Miedo de la IA

Otro aspecto llamativo del reporte es el miedo que la inteligencia artificial (IA) afecte sus puestos de trabajo. Dos tercios de los encuestados creen que la IA provocará la pérdida de empleos. En Chile el 66% de los consultados considera que esto sí ocurrirá.

El temor actual a que el auge de la IA provoque un descenso significativo de los nuevos puestos de trabajo oscila entre un máximo del 76% en Indonesia y Singapur y un mínimo del 46% en Japón. Durante el último año, la preocupación por que la IA provoque la pérdida de puestos de trabajo aumentó en 21 de los 30 países del reporte.