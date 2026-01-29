Las enfermedades que transmite el mosquito detectado en el Aeropuerto de Santiago y las medidas que recomendó el Minsal

El Minsal alertó que el mosquito se desarrolla en aguas detenidas, como floreros, bebederos, bandejas de refrigeradores y otros recipientes domésticos.

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió este jueves una alerta sanitaria entre las regiones de Arica y Los Lagos, luego de que se detectara la presencia en el país de un mosquito que transmite una serie de enfermedades inusuales en Chile.

De acuerdo con la información proporcionada por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, personal del Aeropuerto de Santiago encontró un ejemplar del insecto y lo entregó al equipo de Zoonosis y Control de Vectores, tras lo cual se lo remitió al Instituto de Salud Pública (ISP).

Al abordar el tema, el seremi de Salud, Roberto Acosta, informó que “frente a una sospecha de hallazgo de Aedes aegypti se activa un protocolo altamente profesional y riguroso. Nuestro equipo aplica herramientas de vigilancia entomológica, control vectorial y análisis científico que permiten actuar con rapidez para proteger a la población“.

Posteriormente, el Minsal detalló que el ISP “confirmó hoy que la muestra recibida como sospechosa encontrada en bodegas del Aeropuerto Arturo Merino Benitez (RM) corresponde a un ejemplar de Aedes aegypti“.

Las enfermedades que transmite el mosquito detectado en el país

Según se detalló desde el Minsal, el mosquito detectado en el Aeropuerto de Santiago es “un vector reconocido internacionalmente” por transmitir enfermedades como dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

Alertó a la vez que el mosquito se desarrolla en distintas aguas detenidas, como floreros, envases, bebederos, canaletas, bandejas de refrigeradores y otros recipientes domésticos.

La última vez que se había registrado la presencia de este insecto en el país fue en 2024, en la comuna de Los Andes, en la Región de Valparaíso, según confirmó la Seremi de Salud.

Respecto de las medidas que se deben adoptar, el protocolo de seguridad puesto en marcha por el Minsal recomendó: