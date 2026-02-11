SoyMomo: el fenómeno del reloj chileno para niños que busca reemplazar el celular

Desarrollado en Chile, este reloj inteligente ofrece a los niños comunicación segura, ubicación en tiempo real y herramientas educativas.

Con la creciente tendencia de que los niños reciban celulares a edades cada vez más tempranas, aumenta también la exposición a riesgos como contenido inapropiado y desconocidos en redes. En este contexto, la tecnología enfocada en menores ha tomado protagonismo, destacando el reloj inteligente SoyMomo, desarrollado en Chile como una alternativa segura y controlada al celular.

El dispositivo permite hacer y recibir llamadas solo de contactos autorizados, enviar mensajes de voz o texto y conocer la ubicación del niño en tiempo real a través de una app para padres.

Además, bloquea redes sociales y juegos, y cuenta con un botón de emergencia para alertar rápidamente a los cuidadores. El reloj incluye herramientas educativas y un asistente de voz con inteligencia artificial, HeyMomo, que responde preguntas escolares y sugiere consultar a un adulto en caso de dudas complejas.

SoyMomo: el fenómeno del reloj inteligente para niños que busca reemplazar el celular

El reloj SoyMomo, galardonado con el Red Dot Design Award 2022 en la categoría Babies and Children, ya se comercializa en mercados internacionales como Estados Unidos, México, España y Alemania.

Sus funciones más valoradas por los usuarios incluyen el seguimiento de ubicación paso a paso mediante la app Llévame a casa y la comunicación directa con familiares en caso de sentirse solos o extraviados.

Desde su lanzamiento, el fenómeno del reloj inteligente para niños ha crecido de manera sostenida, con ventas que alcanzan a los US$4 millones. Actualmente, la empresa busca expandirse a Perú, México, Colombia y Reino Unido, consolidando su presencia como una de las soluciones más seguras y confiables en el mercado de tecnología infantil.

En este contexto, el fenómeno SoyMomo refleja una tendencia global, ya que los dispositivos inteligentes diseñados específicamente para niños priorizan la seguridad, la educación y la comunicación familiar, a diferencia de los teléfonos convencionales pensados para adultos.