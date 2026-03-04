No solo quita el dolor: el inesperado efecto secundario que tendría el paracetamol y que nadie podría imaginar

Expertos llaman a la calma y recuerdan que el medicamento es seguro si se respeta la dosis recomendada.

Un estudio científico encendió el debate sobre un posible efecto secundario poco conocido del paracetamol y su impacto en la vida emocional.

La investigación, liderada por expertos de la Universidad Estatal de Ohio y publicada en la revista Psychological Science, sugiere que este analgésico no solo reduce el dolor físico, sino que también podría “adormecer” tanto emociones positivas como negativas, disminuyendo la intensidad con la que las personas experimentan alegría, tristeza, miedo o ansiedad.

En una de las pruebas participaron 500 estudiantes universitarios donde se les suministró una dosis de 1.000 miligramos de paracetamol, mientras que al resto se les entregó un placebo. Tras una hora de espera, todos observaron una serie de imágenes seleccionadas para generar distintas respuestas emocionales.

El análisis evidenció que quienes habían consumido el fármaco evaluaron las imágenes positivas como menos estimulantes y las negativas como menos impactantes, en contraste con aquellos que recibieron el placebo.

Asimismo, se evaluó la toma de decisiones frente a situaciones de riesgo. En una prueba donde debían inflar un globo virtual sin hacerlo estallar, arriesgando perder una recompensa, quienes consumieron paracetamol asumieron conductas más temerarias que el grupo de control.

El neurocientífico Baldwin Way explicó a medios universitarios que la hipótesis es que el fármaco podría reducir la ansiedad asociada al riesgo, lo que influiría en el comportamiento.

Especialistas señalan que no existe motivo para alarmarse. El paracetamol sigue siendo considerado un medicamento seguro cuando se utiliza dentro de las dosis recomendadas, no superar los 4.000 mg diarios en adultos, y bajo supervisión médica en tratamientos prolongados.