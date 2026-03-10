Crisis de salud mental se dispara: Chile triplica promedio global de juego patológico y advierten impacto creciente en adolescentes

El grupo más expuesto corresponde a hombres jóvenes entre 18 y 40 años, con alta presencia en plataformas digitales y consumo habitual de apuestas deportivas online.

El acceso a apuestas y casinos online desde teléfonos móviles está ampliando la exposición de adolescentes y jóvenes al juego de azar en Chile, en un contexto donde la prevalencia de conductas problemáticas supera los promedios internacionales.

En esta línea, especialistas advierten que el inicio ocurre a edades cada vez más tempranas y que la regulación avanza más lento que la oferta digital.

Según datos citados por el Centro Walnut, una entidad especializada en el tratamiento de adicciones, un 8,3% de la población presenta juego problemático y un 3,6% juego patológico (Corporación Juego Responsable). Estas cifras superan el rango mundial estimado entre 1% y 3% de jugadores patológicos. Se trata de la única adicción con aumento sostenido en la última década, de acuerdo a informes a nivel local.

El inicio temprano concentra la atención de los expertos. La mayoría de las personas con ludopatía comenzó a jugar antes de los 21 años y la edad de entrada bajó a los 15, de acuerdo con los estudios mencionados por el psicólogo del Centro, Jimmy Corvalán, quien es exjugador problemático.

El grupo más expuesto corresponde a hombres jóvenes entre 18 y 40 años, con alta presencia en plataformas digitales y consumo habitual de apuestas deportivas online. En este segmento confluyen factores como mayor exposición publicitaria, uso intensivo de redes sociales y acceso irrestricto desde dispositivos móviles, lo que eleva la probabilidad de desarrollar conductas de riesgo.

En ese contexto, advierte que el problema no solo radica en la frecuencia del juego, sino en la forma en que el entorno digital reduce la percepción de peligro y facilita la escalada del comportamiento. “Estamos viendo consultas cada vez más tempranas, donde el patrón no es recreativo sino compulsivo. El juego deja de ser una actividad ocasional y pasa a ocupar un lugar central en la rutina diaria, desplazando estudios, trabajo y vínculos personales”.

El precoz inicio de los apostadores chilenos

A diferencia de los casinos físicos, las plataformas online están disponibles de forma continua y pueden utilizarse desde cualquier dispositivo con conexión. Esto reduce barreras de acceso y facilita la participación de menores, reduciendo la edad de inicio de esta práctica.

El especialista indica que muchos adolescentes ingresan a este entorno digital sin supervisión adulta ni información clara sobre los riesgos. En ese escenario, el juego se presenta como una actividad recreativa o una forma rápida de obtener dinero, lo que disminuye la percepción de daño y favorece la repetición.

En contraste con otras adicciones, los efectos pueden permanecer ocultos hasta que aparecen deudas, conflictos familiares o síntomas de ansiedad y depresión. El impacto se manifiesta principalmente en el ámbito financiero y psicológico. “Hoy no es necesario entrar a un casino: está en el celular, apuestas deportivas, casinos online y ruletas digitales funcionan 24/7 y están a un click de distancia, con acceso inmediato. Bonos de bienvenida, notificaciones constantes y algoritmos diseñados para retener al usuario el mayor tiempo posible generan una constante normalización social del juego”.